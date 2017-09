Zůstaňte v Praze! Průvodce týdeníku Euro víkendovou metropolí #73

Prvorepubliková ovíněná Grébovka

Páteční a sobotní odpoledne bude ve znamení burčáku a dobrého vína. Grébovka neboli Havlíčkovy sady ožijí vinobraním a prvorepublikovou atmosférou. Přijďte si zakorzovat se sklenkou v ruce do anglického parku a ochutnejte, co se urodilo na místních královských vinicích. Krásný výhled zaručen. Doufejme, že dorazí také babí léto.

Festival autorské ilustrace

Grébovka o víkendu ožije vinobraním

V pátek se rozběhne již 4.ročník festivalu současné autorské ilustrace, v podstatě největší výstava ilustrátorů u nás. V sedmi nabitých dnech nabídne workshopy, přednášky, diskuze a výstavy autorů profesionálů i autorů nadšenců jak z České republiky tak ze zahraničí. Pozor, letos se akce nekoná v Containallu, ale v novém prostoru Hybernská 4, takže přímo v centru. Prohlédnout si můžete rozmanité instalace čtyřiceti vybraných autorů.

Zkolonizované divadlo Archa

Festival současné autorské ilustrace se přesouvá z Containallu do Hybernské 4

Každý večer od pátku do neděle si můžete v divadle Archa užít zážitkovou sci-fi simulaci překračující horizont událostí, hranici gravitace a limity lidského vnímání. Přijďte se zeptat na to, kdo jsme, kam jdeme a kdo přijde po nás. Netradiční představení formou site-specific vhodné pro dospělé i pro děti, inspirované evolucí a československými sci-fi komiksy. Zkolonizujte si svoji planetu.

Neonová medicína

Přijďte si do divadla Archa zkolonizovat vlastní planetu

V pátek se koná v Neone jeden z posledních večírků před tím, než ho zavřou. Než zavřou celou legendární Bubenskou 1. Bude to sentimentální večer se speciálním hostem z Berlína, Dis Fig. Podpoří ho domácí djs Trevor Linde z Polygonu a nadšená djka Kierastoboy. A protože se jedná o třetí narozeniny této série večírků, připravuje se také speciální light design v podání RFRM, Nálepa a VuTru.

Recyklační svět HUB

Neone čeká před zavřením jeden z posledních večírků

V neděli od 10 do 18h využijte recyklační akci Swap. Přinesete (ale není to podmínkou) oblečení, doplňky, bižuterii, menší potřeby a předměty do domácnosti a zdarma si odnesete cokoliv, co potřebujete či se vám líbí. Připraveno bude také drobné pohoštění, upcycling workshop a zero waste přednáška. Zbavte se věcí, které už nepotřebujete, ale možná se budou hodit někomu jinému. A třeba si odnesete nečekaný poklad.

Bloggerský market

Na recyklační akci Swap se můžete zbavit věcí, které už nevyužijete, a odnést si něco zajímavého

Art&Food ZOOna je nový prostor v Tróji, který nabízí skvělé zázemí pro markety i workshopy. V neděli se můžete těšit na skvělé jídlo a welcome drinky, ale hlavně na market s oblečením od známých bloggerek a bloggerů. Hlavním iniciátorem je známé trio bloggerek Bloges Robes. Mějte styl a šetřete peníze i přírodu.

Hlavním iniciátorem marketu s oblečením je trio bloggerek Bloges Robes

