Zůstaňte v Praze! Průvodce týdeníku Euro víkendovou metropolí #72

Zažij město jinak

Pouliční a sousedský festival Zažít město jinak se během pár let rozmohl po celé Praze. Pokud se v sobotu vydáte na procházku městem, určitě ho neminete. Přímo na Nuselských schodech se bude od 11 hodin konat veřejný trénink, pod schody pak bude VeloBloud Bloudící kavárna servírovat benefiční kávu.

Nebo se zapojte se do Pragulic procházek městem s lidmi bez domova. A protože tento rok připadá festival na mexický Den nezávislosti, můžete se v Americké ulici díky Las Adelitas restauraci těšit na tu správnou fiestu! Na Žižkově proběhne soutěž o nejžižkovštějšího psa a na Vyšehradském nádraží se bude vyprávět příběh o jeho slavné minulosti a nejisté budoucnosti. Nebudou chybět workshopy, pouliční divadlo, hudební stage, wine zones, fashion markety a spousta street food občerstvení.

7DAYZ Awardz Night

Workshopy, procházky, street food i pouliční divadlo

V sobotu proběhne na legendární Bubenské 1 festival sportovních filmů - 7DAYZ Film Contest. Forbidden spot nabídne celodenní workshopy pro filmaře a sportovce a od 18 hodin následuje promítání finálových filmů. Ve 21:00 se vše přesune do paláce Elektra / The Chemistry Gallery, kde proběhne vyhlášení výsledků, promítnou se už jen vítězné filmy a bude mejdan! Pořádá partička Life is Porno a vstup je volný. Zároveň se bude jednat o rozlučkový večírek s Bubenskou, neboť tuhle legendární budovu získal nový majitel.

Poslední večeře s Dekkadancers

Rozlučka s legendární Bubenskou 1

Jatka78 zvou v sobotu i neděli večer na představení plné nezkrotného tance, živé hudby a zpěvu i živého řevu. Příběh jedné velké zrady propletený drobnými historkami o gangsterech, vražedných kuchařích, tajných agentech a smrtící kráse ruských baletek. V hlavní roli muži – baletky, úsměv na tváři zaručen.

Vinobraní na kopečku sv. Kláry

Gangsteři, baletky a vraždící kuchaři

K babímu létu patří kromě pestrobarevného listí i víno. Ani letos nebude chybět prezentace produkce z vinice sv. Kláry v areálu Botanické zahrady Trója. Sobotní vinobraní se tradičně neobejde bez burčáku, dobrého jídla a zábavy. Po oba dny si od 15 do 17 hodin nenechte ujít jazzové vystoupení J.J.Jazzmen v Ornamentální zahradě.

Otevřené dveře ve vozovnách

Jazz v ornamentální zahradě

V sobotu se také otevřou brány depa Kačerov, garáže Kačerov a vozovny Pankrác. Od 10 do 16 hodin se můžete kromě tradiční přehlídky současné techniky těšit i na historická vozidla, prohlídky servisního zázemí a bohatý doprovodný program.

Představí se současné vozy i historická technika

Good bye, Staline!

A aby toho v sobotu nebylo málo, chystá se rozlučkový večírek, protože třetí sezóna pod kyvadlem se pomalu blíží ke konci. „Standardní“ program sice poběží až do konce září, ale v sobotu si zamáváme také s produkčním Matějem, který svou bezchybnou dramaturgickou rukou velel programu Stalina po uplynulá tři (intenzivní) léta. Budou Burgery, bude hudba a bude veselo.

Třetí sezóna pod kyvadlem se blíží ke konci

Na další akce se podívejte v Prague-Up kalendáři.