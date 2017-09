Zůstaňte v Praze! Průvodce týdeníku Euro víkendovou metropolí #71

Veřejný dům

MeetFactory je multižánrový prostor na pražském Smíchově. Továrna na nezávislé sny, ve které se můžete už od pátku 8. září oprostit od všedních a povrchních myšlenek, oddat se péči o své duševní blaho a načerpat energii a inspiraci do pomalu, ale jistě se hlásícího podzimu. Veřejný dům se pro Vás otevře v 19:00 hodin a program je opravdu barevný. Navštívit tu můžete hned dvě vernisáže, komentovanou prohlídku Residency Floor, divadelní představení Lazaret a noc bude patřit hlavně tanci a hudbě. Vstoupí umělci z USA, Dánska i dalších koutů našeho globalizovaného světa.

Dvě black&white legendy

Vernisáže, komentovaná přehlídka i divadelní představení

Sneaker store Footshop v pražských Holešovicích bude již tento pátek 8. září místem, kde se potkají dvě módní ikony. A nebude to nikdo menší než Vans a Karl Lagerfeld. Black&white party, kterou pro vás v patře nad Footshopem připravila crew Champion Sound začne v 19:00 hodin a těšit se mohou nejen příznivci moderní hudby a fashion. Připraveny jsou welcome drinky, bohatý catering a jako malý bombónek večera bude nový černobílý lookbook Terezie Kovalové, nafocený zvlášť pro tuto příležitost. Organizátoři avizují opravdu speciální event a mnoho překvapení a slibují opravdovou pecku. Necháme se taky překvapit?

Krištof Kintera v Rudolfinu

Kombinace hudby a fashionu

Sofistikovanou expozici s názvem Nervous Trees výtvarníka Krištofa Kintery můžete navštívit již tento víkend v pražském Rudolfinu vždy od 10:00 hodin. Jde o rozsáhlý projekt, představující souhrn posledních pěti let autorovy tvorby. Kintera je znám kombinacemi opravdu rozličných materiálů a zvláštní částí expozice je například tzv. Laboratoř s vlastní instalací pojmenovanou Postnaturalita. Umělá krajina, složená z elektronických součástek, umělých květin a interaktivních objektů. Jsem znervóznělý povrchností společností říká Krištof Kintera na Radiu Wave.

Antická Štvanice

Nervózní stromy v Rudolfinu

Ale né! Nechejte doma svá kopí, luky i šípy a lovecké psy zase v klidu zaparkujte v kotcích. Štvát divou zvěř ani nikoho jiného nebudeme. Je tu totiž Tygr v tísni! Ovšem nikoli jako řvoucí hladová šelma, ale jako partner Štvanické Vily. Pražská Štvanice se totiž v sobotu 9. září promění v přírodní divadelní amfiteater, ve kterém uvede tvůrčí skupina Nebeský - Trmíková - Prachař ve spoluprácí s tanečním souborem 420PEOPLE a právě s Tygrem v tísni divadelní inscenaci Ovidiova Orfea. Po dvou předchozích úspěšných představeních si tedy v přírodních kulisách ostrova můžeme užít další, jistě neméně zajímavé. Začínáme v 19:30.

Marathon Harryho Pottera

Klasika v netradičním prostředí

Harrymu je letos už neuvěřitelných 20 let a oslavit jeho jubileum ve velkém stylu můžeme samozřejmě nejlépe v pražské Lucerně. Tam taky proběhne v sobotu 9. a neděli 10. září Harry Potter filmový maraton. Sportovat se tedy bude pouze v pohodlí sedačky a startovní výstřel zazní už v 9:00. Těšit se můžete na všech 8 dílů ságy J.K. Rowlingové a připraven je doprovodný program se spoustou dárků a hlavně čarovný víkend. Projekce proběhne ve 2D verzích, v originálním znění s českými titulky a kdo neodpadne vyhaje!

Hand poke Session

Filmový maraton na počest mladého čaroděje

Nejen příznivci a obdivovatelé tetování se mohou v sobotu 9. září zůčastnit nevšední session s workshopy věnované ručnímu zdobení kůže. Přímo v akci, tu můžete vidět vynikající tatéry z Německa, Francie, Belgie, Maďarska a mnoha dalších zemí. Z těch českých samozřejmě nebude chybět Duhovka, ikona české tattoo scény. V rámci doprovodného programu mají ti odvážnější možnost využít šanci v podobě tzv. Behind the curtain show a nechat si za oponou potetovat jakoukoli část těla od vybraných zúčastněných umělců. Strojky se v prostoru K10 Coworking nad vinohradskou Gerébovkou rozvrní v 11:00 hodin a kromě bohatého programu a občerstvení MANA je samozřejmě připravena i afterparty ve sklepení vily a to až do brzkých ranních hodin.

Akce pro všechny příznivce tetování

