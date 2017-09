Zůstaňte v Praze! Průvodce týdeníku Euro víkendovou metropolí #70

Sezóna 135

Prázdniny pomalu končí, léto snad ještě párkrát prohřeje vzduch v ulicích a divadelníci už chystají kostýmy a líčidla. Ožijí také obě scény Národního divadla. Jeho 135. sezóna začíná a my máme na jejím úvodu skvělou příležitost přiblížit se světu divadla a hercům samotným o něco blíž, než jen jako diváci. Na slavnostním zahájení, které proběhne v pátek 1. září na náměstí Václava Havla v Praze, můžete potkat herce a umělce, shlédnout přehlídku těch nejlepších a nejzajímavějších kostýmů z inscenací, nebo navštívit výtvarné a baletní workshopy, vystoupení a mnoho dalšího. Přijďte taky otevírat sezónu do Národního. Začíná se v 16:00 hodin.

Yes or Boat

Zajímavý event nachystal na sobotu Houseboat Bukanýr. Partička Total Woods (Audiot a Sepap) to umí a tentokrát představí zajímavého hosta z USA. Hudební producent a DJ Jay Haze aka Fuckpony spolupracující s takovými jmény a labely jako je Ricardo Villalobos, Cocoon nebo třeba BPitch Control nezní totiž vůbec špatně. Kromě Total Woods a Fuckpony vystoupí na sobotním YES or BOAT i dj Petr K. Večírek startuje ve 23:00 a bude se tradičně hrát až do svítání!

Snové divadlo

Objevte divadlo Macabre. Nechte jednou rozum rozumem a otevřete své vědomí imaginaci a snovému světu. Divadlo Archa ve spolupráci s režisérem Janem Komárkem a uměleckým souborem přináší představení plné niterně laděných obrazů a atmosféry, mírně inspirované dílem malíře Diega Velázqueze. Za zmínku stojí určitě hudba k představení, jejímž autorem je vynikající kanadský hudebník Rainer Wiens. Kabaret Velázquez začíná v Arše již tuto sobotu ve 20:00 hodin a my Vám přejeme silný a příjemný zážitek.

Miska Ramen

Tonkotsu, tantan nebo právě ramen. Že nevíte o co jde? Máte pocit, že špatně čtete nebo, že píšeme nesmysly? Tak právě pro Vás a samozřejmě i ty již zkušenější jedlíky a zdravé mlsálky připravila Holešovická Šachta na tuto sobotu a neděli druhé pokračování zajímavého pop-upu s názvem Miska ramen. Na obě odpoledne je připraveno sto porcí (misek) již zmíněného vegetariánského ramenu, výborného tantanu nebo tonkotsu. Galerie Šachta se návštěvníkům otevře v 16 hodin a podle počasí se bude mlsat, zkoumat nové a klábosit a veselit na vzduchu nebo v interiéru tohoto prostoru až do deseti večer a to po oba dva víkendové dny.

Synťáky na Stalinu

Modular Night. Syntezátorová taneční elektronika, oscilátory, klubka kabelů krystalický a nenahraditelný analogový zvuk… tak nějak by to mohlo vypadat na pražském Stalinu v pátek 1. září. od 20:00 hodin. Pěti hodinový performance live set zahrají Citty (Insect Elektrika), který se nedávno vrátil ze svého mexického turné a s ním neméně skvělý a známý producent Scannt. Vzduch bude řezat modular techno a mě osobně tento event zajímá opravdu hodně a možná bude i baterka v puse….

Blešák na lodi

Loď Avoid kotvící na Rašínové náměstí se v sobotu 2. září promění v místo plné zajímavých drobností, krásných zbytečností a pokladů, které možná už dnes ani nikde v obchodě nekoupíme. Přijď te si najít na bleším trhu ten svůj pokládek nebo třeba zdánlivě pouze hezkou zbytečnost, která svému novému majiteli dost možná splní nečekané a určitě vykouzlí, třeba i jako dárek, malou či větší radost na nejedné tváři.

