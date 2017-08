Zůstaňte v Praze! Průvodce týdeníku Euro víkendovou metropolí #69

Original Coffee

Večerní vernisáž recyklovaných ilustrací v podobě sítotiskových grafik můžete shlédnout v pátek 25. srpna v Betlémské ulici na Starém městě. Díla studenta atelieru skla Davida Černého a ilustrátora Jindřicha Janíčka (nakladatelství TAKE TAKE TAKE) budou v Original Coffee k vidění od 19 do 21 hodin.

Foodparade 2017

V Original Coffee budou k vidění díla Davida Černého a Jindřicha Janíčka

Trojský zámek a jeho zahrady se v sobotu a v neděli 26. a 27. srpna stanou dějištěm požitkářství. Ochutnat můžete degustační menu více než 20 restaurací a kromě cooking show a mnoha zábavných workshopů o moderním vaření se například s Nikonem naučíte i jídlo fotografovat. Kromě jídla, fotografování a workshopů je samozřejmě připraven doprovodný program, hudba, dětská zóna a spousta dalších překvapení. Foodparade 2017 se hostům otevře v sobotu v 10 hodin.

Narozeniny klubové legendy

Foodparade na Trojském zámku začíná v sobotu

19 let je krásný věk ať už jde o roky lidské nebo se jedná o narozeniny houseboatu, který si za ty roky rozhodně zažil své. Bukanýr je v Praze klubová klasika a v pátek 25. srpna oslaví 19 let fungování. V 18 hodin se pomalu rozjede chill na horní terase. Na ten pořádný rej se ale přesuneme do podpalubí: užít si noc, dj sety a někteří i zavzpomínat s oprávněnou nostalgií. K tomu zahrají Floex, Lumiere, Airto, Da Moon, Moreti a vypadá to na vypečený večírek.

Groundswell

Houseboat Bukanýr oslaví 19 let fungování

Klub Vlkova 26 alias Vlkovka se chce v pátek 25. srpna vracet až ke kořenům. Lucas Holan jako headliner noci ve spolupráci s partičkou Minimal Unit připravili večer Groundswell. Kromě Lukase Holana zahrají také Arnii, Daniel a Identic. Přijď si užít si kvalitní muziku a protancovat noc v minimalových techno rytmech. Event startuje ve 21 hodin a paří se samozřejmě až do svítání.

Gram live stream

Klub Vlkova 26 láká na večer Groundswell

Další ze série stále více oblíbených live stream eventů můžete online nebo hlavně živě shlédnout v pátek 25. srpna od 16 do 20 hodin ve vinyl shopu Gram na pražských Vinohradech. Hrát v přímém přenosu budou Willers Brothers (UK). Obchod otevírá ve 13 hodin.

Pouliční divadlo

Ve vinyl shopu Gram zahrají britští Willers Brothers

Letní Letná je nabitá zajímavým programem a vystoupeními. Výlet je závodem, jehož hlavní cena je zážitek. To je motto večera a určitě zajímavé a pravdivé moudro. Bratři v tricku pro nás podstoupí Běžkařskou odyseu a my s nimi můžeme být při tom. Velká dávka humoru, sebeironie, střídmé akrobacie nebo předmětová magie na Vás čeká už v pátek 25. srpna večer v Letenských sadech od 19 hodin a zasmát se tentokrát můžete naprosto od srdce a úplně zdarma.

Letní Letnou už v pátek pobaví Bratři v tricku

