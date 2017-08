Zůstaňte v Praze! Průvodce týdeníku Euro víkendovou metropolí #68

Letní Letná

Nejen tento víkend se ponese v duchu nového cirkusu. Letní Letná je největší přehlídkou svého druhu ve Střední Evropě. Každoročně představuje soubory patřící ke světové špičce. Zmiňme například domácí Cirk La Putyka (CZ) , ze zahraničních hostů se představí Escarlata Circus (ES), Atelier Lefeuvre & André (FR), Cirque Alfonse (CA), Collectif Malunés (BE) a mnoho dalších.

Za nás bychom rádi doporučili domácí představení Hit, Tell the difference, které vypráví o kulturních nárazech. Zajít na něj můžete buď v pátek od 15:00 nebo v sobotu od 20:30. Součástí je bohatý program pro rodiče i děti, určitě se vyplatí počítat s tím, že v areálu pobudete déle.

Nebe nad Lucernou

Střecha paláce Lucerna prošla velkou rekonstrukcí. Po vzoru New Yorku se tu kavárník Ondřej Kobza snaží nastartovat „střešní kulturu“ a rozjet tak další patro života. Prostor bude fungovat především jako komunitní zahrada, kde se budou konat různé přednášky a happeningy.

O víkendu se můžete přijít rozhlédnout po stověžatém moři budov a zároveň podpořit tento projekt. Na 1000m2 čtverečních se vás vejde dost. Otevřeno bude od pátku až do neděle mezi 12 a 20h.

Po stništi bos

V pátek od 21h zve dejvické kino Dlabačov na nový Svěrákův film Po strništi bos. Po 26 letech se tak snaží navázat na svůj veleúspěšný film Obecná škola. Děj se tentokrát odehrává o několik let dřívě a to v Protektorátu Čechy a Morava. Eda Souček je se svýma rodičema nucen opustit Prahu, a proto hledají útočistě u svých příbuzných na vesnici, kam malý Eda do té doby jezdil jen na prázdniny. Nové prostředí je nejen pro chlapce, ale i pro celou jeho rodinu zatěžkávací zkouškou.

Mikro Boat

Kdo si našel zálibu v letních denních hudebních dýchancích, neměl by si nechat ujít akci, kterou pravidelně každý rok pořádá místní dj Lucas Hulan. Popluje se v sobotu od 18h po Vltavě a kapacita lodi je kvůli pohodlí opravdu limitovaná, tj. 100 osob. Projížďka pod taktovkou djs Chad Andrew, Alex Neivel a Kirill Astra bude asi pěkně divoká a kdo se večer nebude chtít ještě zastavit, může pokračovat na after-party v Chapeau Rouge třeba až do rána.

Grey skies

Koho to potáhne ven už v pátek, může zajít na večírek do Tiskárny na vzduchu, která je ve Stromovce a kde se tančí pod korunami stromů. Partičky Rare a Endless Illusion si pro tuto edici pozvaly zajímavého hosta z Holandska, Iana Martina. Očekávejte pestrou směsici housu, beatů i retro disca. Večírek začíná v 22h, ale na pivo můžete zajít už dřív.

Belgické techno

Materia.fm získává na síle a přináší další párty. Hlavní headlinerkou bude žena, Belgická djka a producentka, která se ukázala na takových festivalech jako Awakenings nebo DGTL. A teď si dá svůj techno set v Praze. Spolu s ní zahrají místní expati Arturo Legorreta , Silhouette / Chik, Marvelous Bey. Menší house stage obsadí místní Jorgos, Disco Møreti a AHZ. Párty pojede v sobotu od 23h.

