Zůstaňte v Praze! Průvodce týdeníku Euro víkendovou metropolí #67

Tak se jmenuje tanečně-vizuální představení tanečnice Jany Vrány uváděné ve světové premiéře a vytvořené přímo na objednávku festivalu Prague Pride. Bude to poprvé, kdy má na tomto festivalu premiéru český umělec a navíc i žena tanečnice. Performance zobrazuje ženský a mužský princip, jeho zdánlivé oddělení a přitom plné sjednocení. Hraje se v pátek 11. srpna za každého počasí pod mostním obloukem na Střeleckém ostrově v rámci Pride Village a to od od 21 do 22 hodin.

Sobotní Praha bude pro mnohé ve znamení Prague Pride. Festival odstartuje již po sedmé tradičním průvodem z Václavského náměstí a to už v půl dvanácté . Na Letenské pláni bude následovat další hudební program až do 22 hodin. Komu se nebude chtít spát, může pokračovat na žižkovské Nákladové Nádraží. To je rozhodně prostor, který stojí za to navštívit a skvělou příležitostí může být event Dirty Dancing vol. 3. Tato oficiální Pride afterparty začíná v sobotu ve 23 hodin. Tancovat v rytmu house a acidu se bude až do úplného rána a hrát budou djs z Chicaga, Berlína i Prahy.

V sobotu 12. srpna nabízí program galerie Rudolfinum v rámci tzv. Free Summer Events divadelní projekt v režii Adély Stodolové, který má název Popis obrazu. Zajímavým spojením slova, obrazu a pohybu provede inscenace diváka vybranými zákoutími Rudolfina a představí jiný individuální způsob, jakým lze číst v obrazech. Sobotní představení bude probíhat v sálech Galerie Rudolfinum od 15 a od 17 hodin.

V Přístavu 18600, který je znovu oživeným parkem na Rohanském ostrově v Praze, startuje v sobotu 12. srpna v 17 hodin druhý ročník orientačního cyklistického závodu Alleycat 2017. Slogan závodu zní: “Nejde o rychlost, jde o čas!” Samotný závod, ve kterém jde o sbírání checkpointů více něž o cokoli jiného, potrvá pouze hodinu a čtvrt a po vyhlášení vítězů dojde i na občerstvení, buřty a gril.

Pátý ročník letního open air festivalu Mystic Rave 2017 začíná už tuto sobotu 12. srpna. Mystic Skatepark v Praze na Štvanici otevře účastníkům eventu své brány už ve 12 hodin a v rytmech techna, house, skate & rave se pojede až do svítání. Lineup vypadá velmi zajímavě!

Střelecký ostrov v Praze se v neděli 13. srpna promění ve velkou zahradní restauraci plnou dobrého jídla a pití. Kromě klasických burgerů a zmrzliny si můžete pochutnat třeba na kubánských sendvičích, dobrém víně nebo osvěžující kávě. To je rozhodně příjemný způsob, jak se rozloučit s letošním Prague Pride a užít si nedělní odpočinkovou pohodu na čerstvém vzduchu. Na akci je bezbarierový přístup a čekají na vás i pikniková lehátka, deky a vodní dýmky.

