Zůstaňte v Praze! Průvodce týdeníku Euro víkendovou metropolí #63

Bach For All

Již tento víkend zahájí svůj první ročník mezinárodní čtrnáctidenní hudební festival Bach for All věnovaný dílu skladatele Johana Sebastiana Bacha. Je to samozřejmě velká klasika a jednotlivá představení budou uvedena v několika úžasných sakrálních a koncertních budovách Prahy.

První páteční úvodní koncert festivalu se koná v Chrámu Matky Boží před Týnem. Vystoupí na něm skvělý americký houslový virtuos slovenského původu Filip Pogády v doprovodu bratislavského komorního ochestru Cappella Istropolitana. Stejný orchestr doprovodí pro změnu francouzského flétnistu Philippa Bernolda v sobotu 15. července na koncertu v Kostele svatého Šimona a Judy. A na tomtéž místě bude pokračovat i následný nedělní program navazujícím třetím ze sedmnácti festivalových koncertů.

Netradičně tradiční OMIRI

Žijeme v době, kdy se kořeny a tradice stávají čím dál opomíjenější. Holešovický Cross Club představí v neděli 16. července zajímavý portugalský hudební projekt OMIRI. OMIRI se ovšem o tradici přímo opírá. Vždyť právě hudba stojí už tisíce let na stejných základech a svými tóny a náladami v nás vyvolává pocity sounáležitosti a nese v sobě zachyceno tajemství minulosti, současnosti i budoucnosti lidstva. Koncert zajímavě pojaté tradiční portugalské taneční hudby začíná v Crossu v neděli ve 22:00 hodin.

WILDT Grand Opening

Wildt je nová zahradní stage v Holešovicích a svou náruč Vám nabídne poprvé již tento pátek 14. července v 18:00 hodin prostřednictvím našlapaného dvoudenního openingového eventu. Organizátoři slibují něco jako organický deep v novém a moderním standardu. Lineup je nabitý až do neděle a svoje sety v zelené zahradě Wildt představí například berlínský Audio Werner, vynikající Sebastian Paiza nebo rezident Kirill Astra.

RTS.FM Prague v Kobce

V pátek můžete začít už o něco dříve a proč ne rovnou v kobce. Odpoledne totiž spustí svůj Live stream session projekt RTS.FM Prague pro rádio RTS.FM. V baru Kobka 15 na Smíchovském Hořejším nábřeží zahrají od 18:00 hodin své sety postupně Edde Mur, Cem Ozden a Augustin Alvarez.

Oheň a Bengál na Štvanici

O sobotní noci zaplanou v Praze na Štvanici ohně. Odstartuje totiž první ročník audiovizuálnío festivalu Bengál 2017 a nabízí zdá se velmi zajímavé pojetí. Organizátoři přichystali patnáctihodinové odpojení od civilizace a návrat k přírodě . Tato ostrovní oslava doby analogové začne už ve tři odpoledne a ohňovou atmosféru, zpěv a vůni lahodného vína dobarví sety šesti DJs. Zahrají například Sinnan nebo Psj.

FAIR FAIR - Skvělé jídlo a čerstvý vzduch

Máte rádi místa, kde se můžete dobře najíst? Od pralinek, burgerů až po raw specialitky. To vše a vlastně mnohem víc můžete ochutnat na druhém pokračování finger food festivalu Fair Fair, který proběhne v sobotu 15. července na pražském Výstavišti v Holešovicích. Tiskárna na vzduchu se od 17:00 hodin rozvoní čerstvými dobrotami a její večerní atmosféru ohřeje koncert Sundays on Clarendon Road.

