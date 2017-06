Zůstaňte v Praze! Průvodce týdeníku Euro víkendovou metropolí #60

A body

V představení A Body se autor Min Tanaka zabývá lidskou existencí a tělem jako nosičem pravdy a informace. Prostřednictvím divadelního aktu, se ve svých 72 letech společně s osmi performerkami dotýká silných témat vývoje společnosti. Představuje svůj pohled na úlohou ženy, muže a sebe přijetí. Netradiční A Body můžete shlédnout v Divadle archa v pátek 23 června ve 20.00 hod.

Divadlo Archa uvede divadelní představení A Body

V pátek 23. června se můžete v Praze v Národní galerii na vlastní oči konfrontovat s cítěním opravdu nadaných mladých výtvarníků a umělců. Pod názvem New Wave prezentuje Akademie výtvarných umění vernisáž výstavy Diplomantů roku 2017, a to nejen absolventských prací. Kromě prohlídky exponátů je v průběhu celé výstavy připraven zajímavý doprovodný program. Po vernisáži můžete navštívit after party ve Vile Štvanice by Blazing Bullets djs, která začíná ve 21:00 hod.

Národní galerie přichystala vernisáž výstavy Diplomantů roku 2017

Karlínská kasárna jsou novým a určitě zajímavým multiprostorem, který žije kulturou současnosti, mladými a svěžími nápady a jehož atmosféru občas příjemně ozvláštní I kouzlo důstojné nostalgie doby jeho někdejší slávy. Svoji železnou bránu, otevře kasárenské nádvoří pro pravidelný letní provoz už v pátek 23. června v 17:00. Bude kino, bude bar, bude oheň… zvou organizátoři. V pátek je na programu například projekce dokumentárního filmu z festivalu Jeden Svět a v sobotu zahájí své pásmo i letní kino v rámci projektu Free Cinema workshops – program otevřeného filmového vzdělání.

Karlínská kasárna žijí kulturou současnosti

Program Cross Clubu přináší v sobotu 24. června taneční a poslechovou lahůdku. Objevujete rádi nová spojení? Tady je jedno hudební. Sidartha Siliceo je mexický muzikant, který vzácným a fungujícím způsobem propojuje ve svém live actu prvky world music a současné taneční elektroniky. Kromě Sidarthy zahraje na house stage například Roman Rai. Spodní stage Cross Clubu bude v pátek v režii PRAGUE BASS ALLSTARS. Paříme od 21.

V Cross Clubu zahraje mexický muzikant Sidartha Siliceo

Symfonický orchestr Českého rozhlasu se celou svou kultivovanou energičností rozezní k uším milovníků kvalitní české a ruské hudební klasiky v neděli večer na pražském Stalinu. Vychutnat si Stravinského, Čajkovského, Smetanu nebo si zatancovat valčík, můžete od 19:30, kdy oficiálně začíná celé vystoupení pod taktovkou dirigenta Jana Kučery. Klasická hudba a vánek letního nedělního večera slibují plný a hodnotný kulturní zážitek.

Na Stalinu zahraje symfonický orchestr

Dobrá zmrzlina. Neznám asi nikoho, kdo by ji neměl rád, ale jsou mezi námi i lidé, kteří ji milují a často jí zasvětí i celý život. Tato studená kulinářská specialita, má staletou tradici a do dnes existují zmrzlinářské rody, které si svoje receptury předávají z otce na syna jako největší rodinné tajemství. Pokud to máte podobně jako já, tak nezbývá než s úsměvem vynechat nedělní oběd a vydat se na pražské Výstaviště. Tady se totiž můžete oddávat chladivé a pomalu tající záplavě ovoce, smetany, ořechů, křehkých oplatků a úsměvů zmrzlinářek a zmrzlinářů, kteří mají rádi svoji práci. Ice Cream Festival – Prague je největší food market svého druhu v širokém okolí a pro mnohé bude nejen sladkým magnetem, ale i místem příjemného setkání s přáteli nebo rodinou.

Ice Cream Festival - největší food market svého druhu v širokém okolí

