Zůstaňte v Praze! Průvodce týdeníku Euro víkendovou metropolí #59

V pátek 16. června večer se můžeš v Holešovickém multimediálním prostoru NEONE, nakopnout hudební Medicínou třeba od Coucou Chloe (FR/UK). Dalšími účinkujícími jsou NEW MAGIC MEDIA, evaunit1, yeseter aka ADO a dné. Akce MEDICINE s pořadovým číslem 17 slibuje nejen zajímavou hudbu, ale například i speciální atmosféru prostoru modelovanou vlastními vizuály a light designem.

Sbírka černobílých fotek

Multimediální prostor Neone

Fotografování přírody a černobílá fotografie: mohlo by se zdát, že je to přinejmenším neobvyklá kombinace. Výjimečná sbírka černobílých fotografií, kterých je něco kolem 250, zobrazuje domorodé obyvatelstvo, divokou přírodu, zvířata a zapomenuté kusy divoké Země. Na fotografování celého pásma, pracoval autor Sebastiao Selgado 7 let (2004 – 2011) a při této práci procestoval v podstatě celý svět. Sbírka je rozdělena geograficky, podle oblastí, kde fotografie vznikaly a prohlédnout si ji můžete již tento víkend v Praze v letohrádku Belveder. Výstava s titulem Genesis potrvá do 17.září.

Knihy u Vltavy

Sebastiao Selgado bude vystavovat v letohrádku Belveder

Organizátoři nazývají Knihex knižním jarmarkem. Jeho účelem je představení literární produkce zajímavých, malých a méně známých nakladatelství. V sobotu 17. a v neděli 18. června můžete na pražské Štvanici objevit nejen nové knižní tituly. V příjemném prostředí na břehu Vltavy, budou kromě doprovodného programu s několika divadelními představeními, hudbou a workshopy, vystaveny ukázky technologie výroby knih a za zmínku a pozvání stojí určitě i prodejní výstava Akademie výtvarného umění.

Po stopách zapomenuté architektury

Knižní jarmark Knihex

V neděli 18. června dopoledne to vypadá na pěknou procházku. Vydejte se po stopách zapomenuté architektury, prohlédněte si největší stadion světa a další chátrající, ale i ty už zachráněné budovy, které neztrácejí své kouzlo, mají historický a kulturní význam nebo například geniální architektonický styl. Na akci je potřeba registrovat se předem a výtěžek ze vstupného bude použit jako příspěvek na opravu kostela ve Vrbici. Trasa se vine pohodlně, z kopce a prohlídka po slavných a prázdných vilách dojde někdy kolem oběda ke svému cíli na pražské Bertramce.

Kouzelně zdravé bylinky

Prohlídka po slavných a prázdných vilách

Dnešní doba a svět, ve kterém žijeme, si žádají své a jednou z častých daní, které člověk platí za svůj komfort a konzum jsou I problémy s trávením a celkový nesoulad v harmonických procesech výživy lidského organismu. Ovšem tak jako na všechny své problémy, dostalo lidstvo I na tento svů neduh lék. Projekt HAENKE pojmenovaný podle známého českého botanika Tadeáše Haenkeho pořádá neděli 18. června workshop na téma domácí rostlinoléčby, tentokrát v souvislosti s poruchami trávení. Lekce probíhají v češtině a účastníci budou postupně seznámeni se základy fytoterapie a vyrobí si dva vlastní produkty. Pro účast je potřeba se zaregistrovat.

Stalin seká latinu

Botanický projekt Haenke

Temperament Latinské Ameriky prostě má a vždy měl své výjimečné kouzlo. Voní sluncem, ovocem a ohněm tanečnic. Alespoň tedy mě. A právě hudbu, tanec, skvělé a bohaté jídlo, čerstvé drinky, vůně, barvy, zapadající slunce a opravdovou latinskou kulturu, můžete ochutnat a zažít v Praze. Sdružení Integration centre of Prague pořádá v sobotu 17.června na Stalinu program plný workshopů, koncertů, gastronomie a exotické kultury. Zajímavá bude určitě i Latin art gallery a po západu slunce se domů nejde. Připravená je totiž after party, na které se o dynamický a harmonický pozdní večer postarají Djs z Mexika a Peru.

Sdružení Integration centre of Prague pořádá program plný workshopů, koncertů, gastronomie a exotické kultury

