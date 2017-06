Zůstaňte v Praze! Průvodce týdeníku Euro víkendovou metropolí #58

Víkendové Osvícení v Národním

Emoce začínajícího víkendového večera můžete v pátek i v sobotu naladit s vizuálně pohybovou inscenací Laterny magiky Human Locomotion. Dynamické prolnutí sugestivní hudby a lidských těl tančících ve smršti fotonů vypráví příběh geniálního vynálezce a fotografa Eadwearda Muybridge, posedlého zachycováním světla a času. Současní autoři ztvárnili příběh člověka Ameriky 19. století, ve které se milenci stříleli o něco častěji než dnes a lidstvo se teprve nadechovalo k technologické expanzi.

Praha žije hudbou

Představení ve smršti fotonů

Víkendová Praha doslova ožije hudbou. Ve čtvrtek bude na piazettě Národního Divadla zahájen festival pouličního umění Praha žije hudbou 2017, kde bude uvedena premiéra Zakázané symfonie a odstartuje průvod za busking. V pátek ožijí pódia a rozjede se kulturní řetěz více něž 200 koncertů, divadel a rozmanitých vystoupení, na kterých vystoupí přední postavy české scény spolu s mladými talenty i amatéry. Hlavním festivalovým dnem je sobota a ti, co ještě nebudou mít kultury dost, se potkají na četných afterparties v klubech a barech.

Sobota v rádiu

Město ožije hudbou

Posloucháte Radio Wave nebo vás zajímá, jak to vypadá ve vysílacím studiu? V sobotu od 9:00 můžete na rohu Balbínovy a Vinohradské zažít s moderátory doslova na vlastní kůži živé vysílání, vidět a slyšet dj sety, pravidelné pořady a rozhovory. Mezi hosty sobotního otevřeného studia bude například Monika Načeva a vysílat se bude veřejně až do 22:00.

Kultura našich sousedů

Může být rozhlasovým moderátorem každý?

Žijeme v kosmopolitním světě, ale jak dobře vlastně známe své sousedy? Polský institut v Praze pořádá v sobotu 10. června v běžně nepřístupných prostorách zahrad ve Valdštejnské ulici Polský den. Ochutnat můžete nejen atmosféru polské hudby, ale taky tradiční dobroty, jídlo a pití. Pro děti je připraven například pohádkový autobus a zajímavá může být i prezentace regionů Polska nebo workshop výroby ručního papíru. Program ukončí ve večerních hodinách koncert jazzové hudby s horalskými nápěvy.

V sobotu O skleničku víc

Zahrady ve Valdštejnské u Polského velvyslanectví

…tento film Břetislava Pojara z roku 1953, pásmo němých ,,slapstick,, komedií, Árii prérie Jiřího Trnky a jiné lahůdky české kinematografie můžete shlédnout, zúčastníte-li se sobotní Filmové (muzejní) noci v pražském kině Ponrepo. V 19:00 začne v rámci Pražské muzejní noci program pro malé i velké diváky, a když vydržíte do 23:00, uvidíte, jak začínající John Travolta přitancuje z Brooklynu pod taktovkou jiného slavného Johna. Pokud máte trošku šikovné ruce, můžete si po ukončení projekce v místní výtvarné dílně vyrobit i thaumatrop.

Oslava šestých narozenin

Kino Ponrepo

K pěkné neděli patří rozhodně I dobré jídlo, a tak může být k uspokojení mlsných bříšek odpolední oslava narozenin food bloggerek Vývařovna v Cargo Gallery Praha zrovna to pravé. Sausage party, kuřata v podvazkách, zmrzlina a nová knížka… V euforii záplavy endorfinů své gastrománie si můžeš pořídit novou kérku, účes nebo navštívit atelier recyklovaného skla. Atmosféru akce probarví hudební vystoupení zajímavých účinkujících a svůj dobrý smysl má i připravená bohatá tombola. No a o tom, jaké to celé bylo, si můžete nad ránem popovídat na afterparty…

Cargo Gallery

Jak strávit víkend v prosluněné metropoli vám poradí Prague-up kalendář.