Vyhláška o pití alkoholu na veřejnosti se má zjednodušit

Praha chystá novelu vyhlášky zakazující konzumaci alkoholu na veřejném prostranství. Její znění by mělo být zjednodušeno a mohly by tak zmizet seznamy "zakázaných" ulic. Platit by mohla od začátku příštího roku. Praha nyní oslovila městské části, aby návrh připomínkovaly. Naposledy Praha novelizovala vyhlášku před asi třemi lety, kdy byl rozšířen počet míst, kde je konzumace alkoholu zakázána.