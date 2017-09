V Praze startují čínská kola. Evropská expanze bikesharingu Ofo zahrnuje i Česko

Ofo se netají velkými ambicemi. Už do konce letošního roku chce svou působnost rozšířit do dvaceti zemí a dvou set měst. Do české metropole už na Praze 7 nasadilo prvních tři sta žlutých kol. Svou službu už současně spustilo v Miláně, kde chce už v říjnu uvést do oběhu na 4000 svých bicyklů, výhledově pak dokonce 17 tisíc kol. Do Moskvy pak zamíří na jaře příštího roku.

Pekingská firma, založená v roce 2014, má v současnosti rozmístěných deset milionů kol ve třinácti státech. Její tržní hodnota se odhaduje na dvě miliardy dolarů.

Ofo tak jde ve stopách konkurenční čínské společnosti Mobike, která ohlásila expanzi do Evropy v červnu. Jako první evropské město si vybrala Londýn. Její jízdné je ještě levnější (v přepočtu tři koruny), využívá však data z GPS, která používá na marketingovou analýzu. Ve snaze získat dominantní postavení na trhu nabízejí Mobike i Ofo uživatelům svých kol peněžní bonusy, takže mnoho kol provozují se ztrátou.

Bikesharing je ve světových metropolích běžnou službou. K dispozici je v 650 městech po celém světě, mimo jiné v Londýně, Kodani nebo Amsterdamu.

