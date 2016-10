V Česku bude třetí outlet. Slibuje prémiové značky

V rámci první fáze nabídne centrum zhruba sto obchodních jednotek na 20 tisících metrech čtverečních. Druhá fáze počítá s dalšími až 10 tisící metry čtverečními prodejní plochy. Partneři přitom slibují unikátní podobu centra. V zákaznících by mělo navodit pocit, že se prochází uličkami Starého Města. Pro španělskou společnost má být projekt zásadním krokem pro expanzi ve střední Evropě.

„Český trh je pro koncept prémiových značek v rámci tohoto regionu zdaleka nejvyspělejší,“ řekl webu Euro.cz Sebastian Sommer, ředitel pro rozvoj společnosti Neinver, která patří k předním evropským developerům a správcům majetku. Projekt outletového centra poblíž letiště měl být původně dokončen už před osmi lety. Původní developer ale zkrachoval.

Kdo bude typický zákazník Prague The Style Outlets?

Neexistuje jeden klasický typ našeho zákazníka. Zkoumáme zákazníky napříč naším portfoliem. Jedná se o směs od teenagerů až po důchodce. Jsou to lidé, kteří by mohli nakupovat i jinde, ale chtějí ještě něco navíc. V rámci marketingu se tak zaměřujeme na zákazníky, které přiláká jak nabídka našich značek, tak i možnost užít si čas s přáteli a rodinou. Návštěva našeho outletového centra má být i zážitek.

Jak vidíte kupní sílu českých zákazníků?

Jedním z klíčových důvodů, proč jsme sem přišli, je růst a vyspělost českého trhu. Českým zákazníkům, kteří si nemohou dovolit nakupovat v obchodech v Pařížské ulici, nabídneme prémiové značky se slevou. Děláme je tak dostupnými. A víme, že to funguje.

Vaše společnost chce dále expandovat v regionu střední Evropy. Jaké tu máte plány?

Aktuálně naše společnost pracuje na několika projektech. První otevření nás čeká v Praze, v dalších letech pak v Amsterdamu a německém Werlu. Nedávno jsme oznámili partnerství v Polsku. Budeme dále růst. Díky silné linii Barcelona, Praha a Amsterdam navíc můžeme posílat zákazníky z jednoho místa do druhého. Chceme zároveň proniknout více do regionu střední Evropy. Vše ale záleží na tom, jak vyspělé jsou místní trhy. A český trh je pro tento koncept zdaleka nejvyspělejší. To je důvod, proč sem přicházíme právě teď.

Říkáte, že chcete být na každém trhu unikátní, zároveň jsou ale centra součástí vaší korporátní identity. Kde je mezitím ta linie?

V Praze budeme mít silný lokální tým. Unikátním přístupem je podoba centra, která připomíná Staré Město. Zároveň ale využijeme sítě značek, se kterými spolupracujeme po celé Evropě. Společně s Prahou jde o devatenáct outletových center.

Kromě Česka působíte na dalších sedmi trzích. Jaké zkušenosti chcete přinést do Prahy?

Na polském trhu jsme velmi silní, ale profil zákazníka je tam jiný. V Polsku máme spádovou oblast třicet minut jízdy. A tím to končí. Z byznysu, který děláme v Německu, Francii nebo Itálii, víme, že můžeme dosáhnout mnohem větší spádové oblasti. A to je klíčové. Lidé by měli outletové centrum vnímat jako destinaci, kam se vrátí třeba čtyřikrát do roka. Nemusí přijíždět každý týden. Budeme proto spolupracovat s hotelovými operátory a dalšími partnery v regionu, abychom se ujistili, že zákazníci budou centrum vnímat jako místo pro trávení volného času. A pak tu i nakoupí. V tomto se můžeme hodně učit ze západních trhů.

Do jaké míry budete cílit na Čechy a do jaké na turisty?

Sebastian Sommer, ředitel rozvoje Neinver

Budeme cílit na obě skupiny, bude to postupný vývoj. V této lokalitě bychom mohli dosáhnout 15 až 20procentního zastoupení cizinců. Evropské outlety, které jsou nejvíce turistické, dosahují 40 až 50procentního podílu turistů. To se nestane přes noc. Zásadní je lokace. Proto jsme tak blízko letiště. Díky tomu lehce dosáhneme až 20 procent během pár let.

Jak významní jsou pro vás čínští turisté?

Tyto zákazníky je těžké získat, ale jsou důležití, protože vykazují velké útraty. Utrácí až čtyřikrát více než evropští zákazníci.

Nezmiňujete konkrétní značky, které nabídnete. Prozraďte alespoň, jak se vám je daří lákat do Prahy?

Kdyby značky samy nechtěly, vůbec bychom tu nebyli. Naši partneři nám důvěřují. Když otevíráme na novém místě, tak nám věří, že budeme mít výsledky. Spolupracujeme s téměř 200 značkami, Samozřejmě ne všechny sem přijdou, ale top 50 značek má zájem. A také pokládají otázky: Kdy přijdou Číňané? Co Rusové?

Takže nemají prémiové značky pocit, že je pro ně český trh příliš malý?

Ne, to si nemyslí.

V Česku jsou další dvě velká outletová centra. Jedno v pražských Štěrboholích a druhé v Hatích u Znojma. Jak velkou jsou pro vás konkurencí?

Praha je dost silná na to mít minimálně dvě outletová centra. Naší výhodou je lokace blízko letiště. Zdravá konkurence nám tedy nevadí. Druhé centrum je poměrně vzdálené.

Dále čtěte:

Investice do nového pražského outletcentra přesáhne miliardu korun

M7 spouští fond pro středoevropské reality. Ulovil pražský Oregon House

Realitní obchod roku? Pražský komplex The Park koupili Němci