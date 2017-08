Úřad ulehčil pražským restauratérům. O zahrádky budou žádat elektronicky

Pražští restauratéři by mohli o opětovné povolení provozu předzahrádky či změnu doby jejího provozu žádat elektronicky. Pilotní projekt by měl fungovat nejdříve na území Prahy 1. Vyplývá to z materiálu, který mají příští týden projednat pražští radní. Systém by mohl být v případě schválení spuštěn během dvou až tří měsíců. V první městské části je 333 restaurací, které provozují zahrádky.