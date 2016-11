Tříčlánkový autobus měl hned první den závadu. Už zase jezdí

„Důvodem přerušení provozu byla závada na vzduchové soustavě, zároveň ve voze nebyla komfortní teplota,“ řekl Štábl. Zaměstnanci DPP autobus odtáhli do garáží v Řepích, kde problém řešili společně se zástupci firmy Unitesta, která vůz DPP půjčila.

Do autobusu, který byl vyroben v Belgii firmou Van Hool, se vejde téměř 200 cestujících, v běžných kloubových autobusech to je zhruba o třetinu méně. Celková délka je 24,785 metru. Cena autobusu Van Hool AGG300 je 4,5 milionu korun, zhruba třikrát více než cena běžného vozu. Kromě linky na letiště by v Praze mohl vyjet na linky do Suchdola nebo trojské ZOO.

DPP provozuje více než 1100 autobusů s průměrným stářím devět let. Náklady podniku na provoz autobusů v rámci pražské integrované dopravy činí ročně zhruba čtyři miliardy korun.

Praha společně s organizací Ropid, která plánuje pražskou MHD, zavedla letos v rámci změn autobusů MHD osm nových linek, další změnily trasy. Změny autobusové dopravy platí od 15. října.

