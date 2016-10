Starosta Prahy 8 přijal rezignaci místostarostky Borhyové. Odešla kvůli bydlišti

„Nikdy předtím jsem oficiální rezignaci neobdržel. K faktickému složení mandátu mělo dojít do konce října tak, aby mohlo dojít k plynulému předání celé agendy jejímu nástupci. Jde pravděpodobně o nepochopení komunikace mezi městskou části a magistrátem. Paní ředitelce jsem sice politické prohlášení paní Borhyové v září zaslal, ale pouze z toho důvodu, aby byl magistrát informován, že není nutné svolávat mimořádné zastupitelstvo, jak vyžadovala opozice,“ uvedl Petrus.

Vedení magistrátu den zániku mandátu odvodilo právě z dopisu starosty ředitelce magistrátu. „Mandát členky zastupitelstva městské části Praha 8 zanikl paní Aleně Borhyové ze zákona dnem 30. září 2016, a to bez ohledu na skutečnost, že v rezignaci paní Alena Borhyová uvedla, že se vzdává mandátu ke dni 31. října 2016,“ píše se v dopisu.

Děvěrová v dopise také píše, že vzhledem k tomu, že nyní už bývalá místostarostka rezignovala, starosta Prahy 8 nemusí svolávat mimořádné zasedání zastupitelů, kteří by o zániku mandátu hlasovali. Ředitelka zároveň uvedla, že všechny kroky Borhyové až do konce září jsou platné, a to navzdory tomu, že měla část roku trvalé bydliště mimo Prahu 8.

Borhyová si loni v prosinci přehlásila trvalé bydliště do Dolních Chaber mimo volební obvod Prahy 8, což zákon neumožňuje. Opozice ji několikrát vyzvala k odstoupení. Borhyová v září uvedla, že nechce komplikovat situaci svým kolegům a odstoupí. Trvalý pobyt mimo volební obvod Prahy 8 měla od prosince 2015 do letošního 24. září, od kdy má zapsánu novou libeňskou adresu. Mandát zastupitele po Borhyové vznikne v den dalšího jednání zastupitelstva náhradníkovi z ANO. Stejně tak bude ANO vybírat kandidáta na uvolněné místo v radě.

Po komunálních volbách v roce 2014 vznikla v Praze 8 menšinová koalice ANO, ČSSD a Strany zelených, která vládne s podporou komunistů. Starostou se stal Petrus a Borhyová místostarostkou pro kulturu. ODS a TOP 09, které vládly v Praze 8 minulé volební období, přešly do opozice.

