Správa železnic zaplatí Italům za hlavní nádraží půl miliardy

Podle mluvčí zaplatí SŽDC prokazatelné náklady na opravy budovy. Správa se tak rozhodla proto, aby předešla vysokým smluvním pokutám, které by mohla dostat, pokud by s platbou vyčkávala až na ukončení soudního sporu, uvedla mluvčí. Na rozhodnutí SŽDC dnes upozornil server Lidovky.cz, podle kterého správa železnic plánuje italské firmě vyplatit 565 milionů korun.

Uvedená částka vychází ze znaleckého posudku, který si nechala SŽDC vypracovat poté, co Grandi Stazioni podle ní odmítla předložit doklady o skutečně proinvestovaných prostředcích. Smluvní pokuta vyplývající ze smlouvy, kterou s Grandi Stazioni uzavřely České dráhy jako původní vlastník nádraží, přitom podle SŽDC představuje 0,5 procenta z dlužné částky za každý den prodlení, což znamená skoro čtyři miliony korun denně.

Grandi Stazioni měla mít hlavní nádraží pronajaté na dalších 30 let, pokud by do letošního 16. října zvládla zrekonstruovat celý objekt. Původně uváděla, že pokud SŽDC společnost z objektu vypoví, bude požadovat 1,2 miliardy korun jako kompenzaci za rekonstrukci odbavovací haly a také jako náhradu za ušlý zisk z dalších let provozu nádraží.

Grandi Stazioni do letošního června většinově vlastnily italské dráhy. Nově firmu vlastní francouzský investiční fond Antin a italská investorská skupina Borletti Group. Předloni česká pobočka Grandi Stazioni hospodařila se ziskem 54 milionů korun při výnosech přesahujících 144 milionů korun.

