Ruzyně odbavila nejvíce cestujících v historii. Díky novým linkám a zájmu o Prahu

V průměru pražské letiště odbavilo téměř 36 tisíc cestujících každý den. Největší nápor cestujících zaznamenalo tradičně v červenci, který se podle letiště stal s téměř 1,5 milionu cestujících nejúspěšnějším měsícem v jeho historii. Kromě větší obsazenosti letadel na stávajících linkách, rostl počet cestujících rovněž díky nově otevíraným spojům.

„Podařilo se zavést řadu lákavých nových spojení, jako jsou dvě dálkové linky do Číny nebo novou dálkovou linku do Kanady. Příznivé podmínky vytvořil také sám trh, o Prahu je v rámci Evropy i celého světa trvalý zájem, dokládají to i meziroční nárůsty počtu lokálních cestujících, které byly v uplynulém roce největší v historii,“ uvedl předseda představenstva Českého Aeroholdingu Václav Řehoř. Nárůst počtu cestujících by podle něj měl pokračovat i letos. Letiště ho očekává v pětiprocentní výši.

Devět z deseti cestujících pražského letiště směřuje na jiné evropské letiště, zámořské lety přesto podle statistik velice rychle rostou. Například počet cestujících do Severní Ameriky vzrostl meziročně o 53,5 procenta, cestujících na Dálný východ přibylo o 43,8 procenta. O sedm procent naopak klesl počet letů vypravených do severní Afriky.

Počet cestujících letících do některé z evropských destinací pak meziročně stoupl o 8,2 procenta. Nejvíce cestujících letělo na pařížské letiště Charlese de Gaullea (více než 685 tisíc), druhou pozici drží moskevské Šeremeťevo (téměř 663 tisíc) a třetí příčku amsterdamské letiště Shiphol (přes 600 tisíc cestujících). Loni v žebříčku přeskočilo německý Frankfurt nad Mohanem.

V roce 2016 do Prahy létalo 64 leteckých společností na pravidelných linkách do 146 destinací. Průměrně toto největší české letiště odbaví 374 vzletů a přistání denně.

Zájem zahraničních turistů o Českou republiku v posledních letech roste, podílí se na tom i bezpečnostní situace ve světě. Státní agentura CzechTourism odhaduje, že loni do hromadných ubytovacích zařízení přijelo mezi osmi a devíti miliony turistů z ciziny, což je minimálně o sedm procent více než v roce 2015. Na veletrhu Regiontour v Brně to dnes řekla ředitelka agentury CzechTourism Monika Palatková.

Čtěte dále: