Radní nejsou diletanti, ale sabotéři, říká šéf zastupitelů TOP 09 Novotný

Jak vnímáte současný rozvoj Prahy?

Spíš nerozvoj. Zaujalo mě, když jsem se v kuřárně na zastupitelstvu potkal s novináři a ti se mně ptali: to jsme zvědaví, jestli si ti voliči ten evidentní nerozvoj a stagnaci Prahy vůbec uvědomují… Já jim na to říkám: To závisí také na vás, jestli o tom budete psát.

To téma je dost špatně uchopitelné, plíživě neviditelné…

Praha je v dokonalé stagnaci, ale nejde si na to sáhnout. Pozná se to za pár let. Příští rok trochu, za dva roky už hodně. Město se žádným způsobem nerozvíjí, neinvestuje se. Malá odbočka: Primátorka Adriana Krnáčová pořád říká, že jí tu předchůdci – tedy my – žádné projekty nepřipravili. To je ale holý nesmysl. Jsou samozřejmě ty velké problematické jako okruh nebo metro, ale jsou tu i stovky připravených bezproblémových projektů na městských částech na osvětlení, kanalizace – mimochodem zdaleka ne všichni Pražané dnes mají kanalizaci – které by se nepořídily ani za těch deset přebytečných miliard, které současná koalice nebyla schopna profinancovat.

Projektů je k dispozici dost. Schopnost dohodnout se na nich současné koalici chybí. Já osobně jsem přenechal nástupcům připravenou koncepci pražského Výstaviště. Zbavil jsem ho smlouvy s Inchebou, nikoliv bez obětí, ale zbavil. Ta smlouva je dva roky ukončená, město má od 1. 1. 2015 Výstaviště ve své správě, a přesto se nic nepohnulo ani o píď. Vytvořili jsme koncepci rozvoje Výstaviště, kterou schválilo zastupitelstvo. Kteroukoliv její část mohou vzít a začít.

Radní začali znovu a plánují tam obří sportoviště myslím…

No, oni tam plánují každý týden něco jiného, podle toho, kdo to zrovna říká. Tu obří sportoviště, jindy zase pavilon pro Slovanskou epopej, pak biotop, potom provizorní zastřešení vyhořelého levého křídla Průmyslového paláce místo řádného uvedení do původního stavu. Primátorka říká, že město rekonstrukci Výstaviště ze svého bez problémů ufinancuje, radní Procházka z téže strany naopak volá po financování soukromými investory. Kdo se dostane ke slovu, přednese něco, co ho zrovna napadne. Působí to dojmem, že radní spolu snad vůbec nekomunikují. Koncepce vniveč, jen partikulární zájmy jednotlivců.

A tyhle rozhádané poměry v radě se projevují i ve správě Výstaviště. Výstaviště aktuálně provozuje městská firma Rozvojové projekty Praha. Ta má jen představenstvo, žádného ředitele, takže je řízena představenstvem jako kolektivním orgánem. V představenstvu je jeden zástupce ANO, jeden ČSSD a jeden lidovec. Ono by to mohlo fungovat, pokud by ti tři měli společné zájmy. Tady ale existují tři protichůdné linie. A místo vize celku je Výstaviště vnímáno jako kořist a jde jen o to, kdo si z té kořisti více urve.

Nedávno ale rada nějakou investici na Výstavišti projednala, ne?

Ano, provizorní zastřešení vyhořelého levého křídla Průmyslového paláce za 300 milionů. Což je ovšem holý nesmysl. Provizorium za 300 milionů logicky znamená provizorium navždy. Nesouhlasí s tím ale památkáři, takže ani to se nestane. To jsem ale zaběhl moc do podrobností. Chci říct, že jsem jim tam jen já nechal minimálně dva dobré projekty. Hotov je i koncept, jak dál s Kongresovým centrem Praha a tam se také se za dva roky nic nepohnulo. Není tedy pravda, že po předchůdcích nemají projekty. Mají. A dobré. Podstata „nicnedění“ je, že koalice je vnitřně rozporná a názorově protichůdná, takže se na ničem neshodnou.

Mají ale obrovskou vůli přežít, takže to, na čem se neshodnou, odsunou, jakože to není. Proto nečerpají investice. Vždyť je to vidět na programech zastupitelstva, ty jsou absurdně prázdné. Jen se tam schvalují výměny metru pangejtu za jiný. Kdy tam byl naposledy nějaký větší, pro město důležitý projekt?

Proč se koalice tak urputně brání zařadit byť jen na program problémy typu Pražského okruhu nebo metra D?

Protože se bojí, aby se zase nerozpadla, kdyby se vyjevilo, že nejsou schopni nalézt souladný názor. My jako opozice se můžeme snažit ta významná témata navrhnout do programu jednání zastupitelstva, eventuálně iniciovat zastupitelstvo mimořádné, které by se těmi významnými tématy zabývalo. Platné to ale moc není. Koalice, která má sice těsnou, ale většinu hlasů, zařazení jakýchkoliv bodů do jednání zastupitelstva brání. A mimořádné zastupitelstvo primátorka svolat odmítá. Podle mého soudu protiprávně.

No právě. Ani vy jako opozice nedokážete být na chvíli jednotní. Jak si vysvětlujete chování pražské ODS, která z ničeho nic odvolá své podpisy nutné pro svolání zastupitelstva?

To je pozoruhodné a o motivacích se můžeme jen dohadovat. Byly dvě vypjaté chvíle, kdy Sandra Udženija (místopředsedkyně strany a předsedkyně klubu zastupitelů pražské ODS) vstoupila do dějů velmi osobitě. Jednou část ODS podpořila potupnou smlouvu Prahy s Pekingem, když Trojkoalice (součást pražské koalice) pro ni nehlasovala, zato pět „odéesáků“ ano. Podruhé vycouvala ze svolání mimořádného zastupitelstva. Sandra jako deus ex machina jako představitel opozice vlastně zachránila současnou koalici, kterou jinak pilně kritizuje.

Pražská rada schválila například zákaz segway, když už jsme u těch celoměstských témat…

Ale tady je vidět, že ani malé věci nedokážou dotáhnout. Já jsem přemýšlel, že bych přinesl Krnáčové na příští zastupitelstvo voucher na segway na Staroměstské náměstí, aby si uvědomila, že tam stále jsou. Je to až neuvěřitelné – rada, tuším v červenci, segwaye zakázala. Máme listopad a to své rozhodnutí není schopna realizovat.

Že nedokáže investovat město, i když na to má, je jedna věc. Druhá, možná ještě podstatnější je, že stagnují i soukromé investice…

Ano, tato rada vytvořila v Praze tak chaotické prostředí, že z ní investoři utíkají. Vrcholem toho chaosu je odvolání ředitele Institutu plánování a rozvoje Prahy a tím pádem likvidace vysoce rozpracovaného Metropolitního plánu.

No vidíte, jak dokážou být radní jednotní. Všichni radní zvedli ruku pro odvolání Petra Hlaváčka jako jeden muž.

Fajn. Doufám, že si také všichni uvědomují, že na tom nesou vinu stejným dílem jako Petra Kolínská (radní pro územní rozvoj za zelené), která tu stihla za pět měsíců napáchat větší škody než povodně v roce 2002 a 2013 dohromady.

Jejich odpovědnost za rozvrat je společná a nerozdílná. Zlikvidovali orgán, který směřoval k tomu, aby vznikl Metropolitní plán, který dává městu řád a pravidla. Když to udělali, já jsem řekl, že dosud jsem si myslel, že jsou diletanti, ale teď že jsem přesvědčen, že provádějí záměrnou sabotáž, popřípadě sabotáž blbostí. Co to je jiného? Zřejmě je tu nějaký zájem udělat Klondike, který pravidla nemá, a pak z toho těžit. Investoři, když vidí to nepřehledné prostředí, odcházejí. Do toho má Kolínská tu nehoráznost pořádat konferenci o dostupném bydlení a Krnáčová investiční fórum. To se mohou ufórovat a byty se stejně stavět nebudou. Povoluje se jich tak osmina, co v předchozích letech, takže jich bude nedostatek, jejich ceny porostou, nájmy porostou. A investoři se do chaotického prostředí také nepohrnou. Snad jenom ti, kterým právě ten chaos vyhovuje.

Na druhou stranu primátorka otevřela Blanku, něco udělala s Opencard a něco udělala se smlouvou na pronájem Škodova paláce.

A taky otevřela metro, které asi stihla během tří měsíců ve funkci i postavit. Co udělala s Blankou? Přišla a řekla, že dodavatelé jsou debilové, až jí museli od těch jednání vyhnat. No ano, pak přestřihla pásku, ale to je tak všechno, co pro to udělala.

Zbavila se EMS, nástupce firmy Haguess, která byla na město nemravně přisátá od roku 2006 prostřednictvím Opencard.

Nemyslím, že by byla záležitost Opencard vyřešena. Ten problém trvá, město nepochybně čekají soudní spory s EMS a jejich výsledek je ve hvězdách. A Lítačka může být možná podobný problém. Vznikla divně, zastupitelstvo nebylo informováno. Kdo ale informován byl, je J&T Banka, která stihla koupit podíl ve firmě, jež vytvořila lítačku dřív, než se to město vůbec dozvědělo. Myslíte si, že tohle vytváří nějakou důvěru? J&T Banka je zatraceně silnější protihráč v případné tahanic o Lítačku než EMS. Může být, že nám vyrůstá podobný problém jako s Opencard. No a Škodův palác. Zbavit se práva opce za snížení nájemného pro Prahu jsme mohli taky. Myslíme si ale, že z hlediska města je to spíše nevýhodné, pokud neví, kde bude sídlit potom. Jsou v zásadě tři možnosti: Buď zůstane tam, kde je, nebo v jiném svém domě nebo si postaví palác nový. Dokud se to nevyřeší, byla hloupost zbavovat se opčního práva na koupi Škodova paláce.

Tahle možnost ale dohodou s vlastníkem Paláce, firmou Copa Retail, předpokládám, padla...

Pokud nebude mít město v roce 2026 postaveno, je to problém. Nová radnice je investice v miliardách, o které musí rozhodnout zastupitelstvo. To, že primátorka říká, že bude nová radnice Na Knížecí, neznamená vůbec nic, ostatně jako celá řada dalších věcí, které sice říká, ale nedějí se.

Primátorka Krnáčová zadala studii IPR, kde má nová radnice stát.

To ano. Ale v Praze dnes investiční proces trvá dnes osm let a to u firem, které vědí, že si opravdu chtějí nechat postavit barák. A ne u koalice, která si není jista, zda jej postavit opravdu chce. Může se tedy v roce 2026 stát, že žádný nový magistrát stát nebude. A pak zjistíme, že vzdát se opčního práva za úlitbu na nájemném vůbec městu ku prospěchu nebylo.

Vrátím se k Metropolitnímu plánu a k Institutu plánování a rozvoje. Je možné nechat osobní nevraživost promlouvat do budoucnosti města?

Bohužel jsme byli svědky toho, že ano. Pro paní náměstkyni Kolínskou a ostatní zastupitele ze strany zelených byl pan architekt Koucký osobně nepřijatelný. Je to ovšem krajně nezodpovědné a pro město destruktivní.

Ale Metropolitní plán je levicový a zelený, i když tak není prezentován.

Možná ostatní strany v koalici chtějí, aby se Zelení na tom Metropolitním plánu znemožnili, ale obětovat město je příliš. Koalice je tam přeci proto, aby město rozvíjela, ne aby jej obětovala.

Jak probíhá debata na zastupitelstvu? Já jsem si přečetla, že Hlaváček (odborníky uznávaný akademik, kterého rada odvolala z postu šéfa IPR) musel být odvolán, protože odmítl odvolat tvůrce Metropolitního plánu Romana Kouckého. To je až trapné…

Vystupoval celé dopoledne jeden opoziční zastupitel za druhým a vyzývali k lecčemus: K odvolání Kolínské, k odebrání jejích kompetencí, k tomu, aby rada Hlaváčka znovu jmenovala ředitelem IPR, prostě navrhli jsme postupně všechny možnosti, jak zajistit plynulé dokončení Metropolitního plánu. No, a pak koalice jako obvykle pro návrhy nehlasuje, nevyřeší se nic a rozvrat pokračuje.

Rada se teď tváří, jak jim to ve staronovém složení ANO, ČSSD, Trojkoalice šlape. Alespoň navenek to tak i vypadá. Myslíte, že už do voleb vydrží ve stejném složení?

Těžko říci. Je zřejmé, že jejich vůle přežít na úkor města je mimořádná, ostatně si to navzájem velmi dobře honorují a každý z nich na tom má velmi silný ekonomický zájem. A samozřejmě se snaží vytvářet iluzi, že jim to šlape. Ale nešlape to vůbec. Řekl bych, že jsou ve stavu, kdy si uvědomují, že úplně promarnili dva roky a s hrůzou zjišťují, že už mají jen dva roky před sebou. Výsledky zatím celkem žádné, a tak začali rychle vymýšlet, co by tak ještě mohli stihnout. Aby se mohli před volbami s něčím vyfotit. A tak vymýšlejí nesmysly. Hlavně rychle aby byly. Metro bez stanic, provizorní zastřešení na výstavišti místo reálné opravy Průmyslového paláce a jistě se dočkáme i dalších obdobně ujetých nápadů. Jestli ale budou ochotni nést odpovědnost za sebe navzájem až do hořkého konce, to si nejsem jist.

Na závěr z jiného soudku. Oslava 17. listopadu proběhla až nudně ve srovnání s oslavou 28. října. Jak vy se díváte s odstupem na to, co se rozpoutalo kolem neudělení vyznamenání panu Bradymu, který pak dostal ocenění několik, mimo jiné i do pražské primátorky?

Pozoruhodné je, jak každý lhal. Že lže prezident, Ovčáček a Forejt, nás nepřekvapilo. Pak ale vznikla vlna Brady a kdekdo si na ní chtěl zasurfovat. Podstata problému je ale servilita vůči Číně. Pan Brady se stal nedobrovolným produktem a byl použit a zneužit primátorkou Krnáčovou, která jako vrchní velitelka městské policie tolerovala bojůvky čínských vítačů a následně prosadila potupnou smlouvu s Pekingem. Krnáčová měla potřebu zakrýt, že je k Číně stejně, ne-li více servilní než ti čtyři, kteří podepsali zvací dopis. A tak, aby se z toho vylhala, dala na Staroměstské radnici panu Bradymu ten samý klíč k Praze jako čínskému prezidentovi.

Podobně Sobotka i Hamáček dali Bradymu po metálu, aby upozadili, že podepsali zvací dopis. Aby se vylhali ze svých týden starých vin. Na Staroměstském náměstí vystoupil Gazdík s Horáčkem a tvrdili, že to není zahájení předvolební prezidentské kampaně. Ale bylo. Pan Brady se stal objektem, který každý použil ke svým účelům, a obávám se, že dnes, pár týdnů potom, co jej vyznamenávali, všichni výše uvedení dávno zapomněli.

Takže jediný konzistentní zůstal nakonec prezident Zeman?

Konzistentní zůstal Kalousek, který celkem uměřeně oslavil 28. říjen položením věnce u pomníku Masaryka. Ale když tohle řeknu, tak mi celkem logicky opáčíte, že je jaksi mojí profesionální rolí tohle říkat, a zase nebudete vy věřit mně. No a Zeman, ano, ten ve své nehoráznosti zůstal velmi konzistentní.

