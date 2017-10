Přední světoví hackeři jsou v Praze. Přednáší o finanční svobodě a nezávislosti

Do Prahy se sjeli přední světoví hackeři na čtvrtý hackerský kongres, který od pátku do neděle pořádá pražská Paralelní Polis. Hlavními řečníky budou mimo jiných hacker a programátor Amir Taaki, který je podle časopisu Wired jedním z nejnebezpečnějších lidí světového internetu, a kontroverzní americký vědec a kryptoanarchista Jim Bell. Uvedli to organizátoři akce.