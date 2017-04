Pražské letiště proinvestuje 27 miliard. Čeká nápor cestujících

Letiště potřebuje investovat do rozšíření kapacity terminálů, prostorů před terminály a parkovacích míst, uvedl ministr financí Andrej Babiš. Předpoklady budoucího rozvoje už jsou podle něj vidět i v nárůstu v posledních letech. Zatímco v roce 2010 přepravilo pražské letiště 10,9 milionu cestujících, letos se očekává 14 milionů, dodal.

Podle předsedy představenstva pražského letiště Václava Řehoře roste pražské letiště v současnosti rychleji, než je evropský průměr. Zatímco evropská letiště v roce 2016 rostla zhruba pětiprocentním tempem, pražskému letišti přibylo 8,7 procenta cestujících.

Z letadel po každém letu vypadne spousta odpadků:

Plánované investice mají podle Řehoře umožnit pražskému letišti odbavovat ročně 21 milionů cestujících. K tomu by měla letišti dopomoci nová přistávací a vzletová dráha, jejíž výstavbu letiště plánuje už od šedesátých let minulého století.

Současný stav letiště umožňuje odbavit maximálně 15,5 milionu cestujících za rok. Další dva miliony cestujících ročně by mělo v nejbližších letech podle Řehoře umožnit rozšíření bezpečnostní kontroly, které je už hotové na terminálu 1. Během roku a půl by se měly být bezpečnostní kontroly rozšířeny i na druhém terminálu. Stávající hlavní ranvej navíc dostane novou takzvanou rychloodbočku, čímž se zvýší počet odbavených letadel o dvě nebo tři za hodinu, dodal.

O investicích do pražského letiště mluví ministerstvo dopravy dlouhodobě, oznamovaná částka se postupně zvyšuje. Vloni v květnu úřad uváděl částku 14 až 15 miliard korun do roku 2035. Letiště rovněž začalo státu vyplácet dividendu. Za poslední dva roky společnost státu odvedla téměř 1,7 miliardy korun, uvedl Babiš. Letos se očekává, že do rozpočtu přispěje 500 miliony korun.

