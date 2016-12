Pražané vzpomínají na Václava Havla. V ulicích zapalují svíčky

První český prezident zemřel v neděli 18. prosince 2011 ve věku 75 let ve svém oblíbeném venkovském domě na Hrádečku na Trutnovsku. Celodenní čtení se zapalováním svíček potrvá na Jungmannově náměstí do 18:00, navázat by na ně měl pochod Srdce na Hrad. Pořadatelé dnešní vzpomínkové akce chtěli Havla připomenout jako dramatika, politika, disidenta i člověka.

„Byl to neobyčejně obyčejný člověk. Měl skvělé myšlenky. Jeho slova jsou nadčasová. Zvlášť v dnešní společnosti, když vidíme, co se tady děje, je důležité na ně nezapomínat,“ řekla ČTK a Českému rozhlasu Kristýna Herejtová z pořadatelského týmu. Podle ní osobnost Havlova formátu v Česku nyní chybí. Organizátoři vzpomínkové akce nevidí teď v republice nikoho, kdo by stejně jako dřív Havel symbolizoval zemi v zahraničí a dělal jí tam dobré jméno.

Svíčky dnes lidé zapalovali také u plastiky srdce pod Havlovým podpisem na náměstí Václava Havla u Národního divadla. Desítky svíček hořely i u prezidentova hrobu na pražském vinohradském hřbitově. Ležely na něm věnce od manželky Dagmar, Senátu i Sněmovny, polského velvyslanectví a dalších institucí. Lidé přinášeli květiny.

Dnes dopoledne se konala také zádušní mše ve svatovítské katedrále, kterou sloužil kardinál Dominik Duka. Odpoledne se v pražském divadle Alfred ve dvoře uskuteční Čtení z Havla, od 16:00 do 21:00 bude možné slyšet ukázky z Havlových prací. Zájemci budou moci také sami přečíst úryvky, které mají rádi a považují za podstatné. Knihy budou na místě k dispozici.

Někteří lidé v ulicích hlavního města měli na sobě také krátké či hodně ohrnuté kalhoty. Při své první prezidentské inauguraci měl totiž Havel nápadně krátké nohavice. Organizátoři, kteří k vykasání kalhot vyzývali na sociálních sítích, tak každoročně chtějí na hlavu státu zavzpomínat s humorem.