Praha chce proměnu magistrály. První přijdou na řadu parky a přechody

Pražská magistrála by měla lépe splynout se svým okolím a být přívětivější i pro chodce. Radní schválili vizi proměny jedné z hlavních městských dopravních tepen. „Prvním krokem k její proměně v městský bulvár by měla být úprava parků, ulic a náměstí, které k ní přiléhají. Vzniknout by také mělo několik nových přechodů pro chodce,“ uvedla náměstkyně primátorky Petra Kolínská (SZ/Trojkoalice).