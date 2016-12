Praha 7 jako Art District 7, městská část chce propojit kulturní instituce

Praha 7 na základě Strategického plánu městské části podepsala memorandum s IPR, které mělo být prvním krokem pro pilotní projekt. „Cílem radnice je vytvářet co nejpříznivější prostředí místním divadlům, galeriím a ostatním kulturním aktérům a společně rozvíjet živou a fungující kulturní čtvrť,“ uvedl starosta Prahy 7 Jan Čižinský (Praha 7 Sobě). V rámci projektu by se měli pravidelně scházet zástupci kultury. Městská část už navýšila také částku, které do kultury plyne z původních 120 tisíc na 2,2 milionu korun.

„Dále aktivně propojujeme školy a školky s kulturními institucemi, aby děti chodily v rámci výuky za kulturou po Praze 7. Nevyužité či chátrající objekty nabízíme k využití na pop-up kulturní akce. Podporujeme události, do kterých se zapojuje více aktérů z Prahy 7, jako jsou Máme otevřeno nebo Divadelní noc,“ uvedla radní Prahy 7 Hana Třeštíková (Praha 7 Sobě). Zároveň podle ní Praha 7 připravuje mapy pro domácí i zahraniční turisty či informační systém do ulic.

Projekt má podle ředitele sekce strategií a politik IPR Praha Ivana Duškova pomoci oživit a redefinovat kulturní značku Prahy. „Chceme, aby lidé do Prahy přijížděli na autentická místa za autentickými zážitky. A právě proto podporujeme vznik Art Districtu 7,“ uvedl Duškov.

Na území Prahy 7 jsou stovky institucí, které se zabývají kulturou. Jde mimo jiné o Národní galerii, Národní technické muzeum, Centrum současného umění DOX, Akademii výtvarných umění, ale i řadu menších zařízení. Dosud ale podle organizátorů Art Disktrict 7 chybělo propojení a spolupráce. „V rámci pilotního provozu jsme tak třeba zahájili společný předvánoční prodej vstupenek na divadelní představení,“ sdělila ČTK Třeštíková. Uskutečnila se ale i setkání galeristů a designérů.

