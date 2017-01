Plečnikův kostel v Praze 3 se chystá na zápis do seznamu UNESCO

Rekonstrukce vinohradského kostela Nejsvětějšího srdce Páně, jedné z nejpozoruhodnějších sakrálních památek v Praze, by měla skončit do tří let. V příštím roce by Česká republika mohla podat žádost o nominaci památky na seznam světového dědictví UNESCO. Řekla to ředitelka oddělení UNESCO na ministerstvu kultury Dita Limová. Nominaci doplní stavby, které autor kostela, slovinský architekt Josip Plečnik, postavil ve své vlasti.