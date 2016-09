Plán strážkyně pražské kasy: místo investic splatit úvěry

Jenomže další celkem jednoduchá poučka říká, že když je peněz přehršel, měly by se investovat do rozvoje města, který si v dobách „bídy“ nemohlo dovolit.

Ekonomika nám sice roste, stavebnictví ale paradoxně padá, takže obavy z vyšponovaných cen prací nejsou na místě. A jelikož náměstkyně odpovědná za rozpočet svůj plán vystřelila do médií, aniž by jej dostatečně projednala, byš jen v samotné koalici, sklidila kritiku i od svých partnerů v pražské vládě. Navíc jako na potvoru Eva Kislingerová kandiduje do Senátu, takže poukaz na populistickou kampaň na sebe nenechal dlouho čekat.

Když Kislingerová zároveň jedním dechem dodala, že Praze chybí smysluplné a připravené projekty a jednotliví radní neumějí vyčerpat peníze na investice, takže jí ani nic jiného nezbývá než splácet, reakce byla rychlá. Kromě ČSSD se ohradila i Trojkoalice. „Když jsou peníze, dejme město do pořádku. Kdy jindy? My víme, kam s těmi penězi. Praha měla využít příznivé finanční situace a vykupovat například pozemky. Město by mělo vlastnit lesy, louky, rybníky, všechny komunikace, veřejné prostory- Pro řádné fungování města je to naprosto esenciální,“ říká pražská radní Jana Plamínková (Trojkoalice).

Sama se ale setkala s tím, že její kolegové v radě města mají problém schválit i projekty na výstavbu vodovodů a kanalizací, přitom i dnes mají desítky tisíc lidí v Praze septik. Plamínková tedy alespoň prosadila, aby se část neproinvestovaných peněz převedla na městské části, které mají připravené investiční akce a chyběly jim peníze.

„Městské části mají ovšem připraveno projektů za daleko více peněz, ale to už by musela z rozpočtu uvolnit paní náměstkyně Kislingerová,“ dodává Plamínková. Dá se tedy očekávat, že se teď začnou ozývat i starostové, kteří se z novin dozvěděli, že Praha neví, co s penězi. „Městské části mají hotové projekty, mnohdy i se stavebním povolením. Na tuto skutečnost, byš se zpožděním, ale o to lépe reagovala radní Plamínková přípravou materiálu na uvolnění finančních prostředků přímo městským částem. Uspokojena byla ale jen ta část projektů, která se týkala technické vybavenosti. Je zde mnoho dalších plánů, které by bylo možno ve velice krátké době realizovat,“ říká starosta Běchovic a zastupitel města Ondřej Martan (ODS).

A neodpustil si rýpnutí do vedení města. „Umíte si představit, že by se za toho proklínaného Béma neinvestovalo? To, že řešením neschopnosti má být splacení velmi laciného úvěru, považuji za velkou neuváženost, nikoli za projev řádného hospodáře,“ podotkl.

