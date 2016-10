Odboráři dopravního podniku chtějí zvýšit mzdy o 7 procent

„V rámci kolektivního vyjednávání předložily odborové svazy návrh dodatku, který řeší mimo jiné mzdový předpis. Náš návrh je sedm procent, nicméně je to stále jenom návrh, o kterém se jedná,“ řekl Obitko.

Odboráři rovněž navrhují, aby v případě schválení dodatku platilo současné znění smlouvy až do roku 2020. Základní část dohody by tak zůstala stejná, obě strany by každý rok jednali pouze o platových podmínkách.

Vedení DPP nyní návrh odborářů řeší. „Za DPP mohu potvrdit, že kolektivní jednání probíhá a o nárocích na růst mzdových tarifů jednáme,“ řekl Štábl. Průběh jednání ani podrobnosti nechtěl sdělit.

Další jednání mezi vedením a odbory by se mělo uskutečnit v první třetině listopadu. Na tuto schůzku by mělo přinést svou představu případného zvýšení platů vedení podniku. Loni činily podle výroční zprávy DPP mzdové náklady celkem asi 4,6 miliardy, navrhované navýšení by tedy znamenalo jejich zvýšení o zhruba 300 milionů korun.

Kolektivní smlouva ustavuje vztah mezi vedením podniku a zaměstnanci. Smlouva řeší nejen výši mzdy, ale rovněž například podobu sociálního programu zejména pro profese vyžadující vysoké nároky na zdravotní stav.

Stoprocentním vlastníkem podniku je Praha, která platí provoz DPP ročně částkou kolem 11 miliard korun. DPP přepraví denně zhruba 3,3 milionu cestujících, ročně je to přibližně 1,2 miliardy lidí. Dopravní podnik je největší akciovou společností v majetku Prahy a zaměstnává více než 10 tisíc lidí.

Čtěte dále: