NetBrokers investují do pražského obchodního centra Šestka

Česká investiční skupina NetBrokers Holding, do níž patří například ePojisteni.cz, vstoupila prostřednictvím fondu Pale Fire Capital do pražského obchodního centra Šestka. To nedávno změnilo majitele, když jej od společnosti Immo Group koupila česká skupina Wood & Company. Šestka je tak nyní plně ovládána česko-slovenským kapitálem.