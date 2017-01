MHD vstoupí do nového roku s kratšími intervaly a rozšířeným provozem

Pražskou hromadnou dopravu čekají v novém roce spíše „kosmetické změny“. Na trase metra A budou například nově zajíždět všechny soupravy až do konečné stanice Nemocnice Motol. Dosud sem jezdila pouze každá druhá souprava. Některé tramvajové spoje budou mít kratší intervaly. Příměstská doprava se rozšíří do oblastí Podřipska ve Středočeském kraji. Sdělil to Filip Drápal, mluvčí organizace Ropid, která organizuje pražskou integrovanou dopravu (PID).