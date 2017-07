Kamiony se v Praze nedostanou skoro nikam. Radní schválili nejtvrdší zákaz

„Po dvacetiminutovém rozhovoru jsme došli k tomu, že rada jednomyslně podpořila variantu tři, tedy tu nejtvrdší,“ uvedl náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD). Magistrátní odbor dostal dnešním rozhodnutím za úkol připravit prováděcí projekt opatření. V případě jeho schválení silničním správním úřadem nebudou moci kamiony na kterémkoliv místě Pražského okruhu sjet na území hlavního města. Řidičům kamionů se zároveň uzavře klíčový průjezd mezi D1 a Běchovicemi, kde současná provizorní trasa křižuje obytnou zástavbu. Na kamionovou dopravu si dlouhodobě stěžují zejména obyvatelé Spořilova.

Dopravci podle mluvčího sdružení Česmad Martina Felixe již dva roky upozorňují na to, že zákaz je v praxi neuskutečnitelný a jeho schválení považují za předvolební populismus. „Jižní spojka je jedinou komunikací dálničního typu ve městě a je pro silniční dopravu nenahraditelná. Pokud k zákazu dojde, bude to znamenat dopravní kolaps,“ řekl. Upozornil také na to, že na zásobování kamiony je závislá celá řada provozů a obchodů na východě metropole. Dopravci navíc podle něj budou hledat objízdné trasy, a zesílí tak kamionová doprava ve středočeských obcích.

Středočeský kraj v minulosti upozorňoval na možný přesun nákladní kamionové dopravy na silnice v regionu, především v okolí Říčan, Úval a Českého Brodu. Například Říčany už spustily vlastní zákaz průjezdu vozidel nad 12 tun. Krajský radní pro dopravu František Petrtýl (ANO) dnes nicméně v reakci na rozhodnutí Prahy uvedl, že opatření by se Středočeského kraje nemělo významněji dotknout, jelikož se bude týkat vnitřních částí hlavního města. „My budeme situaci v dopravě samozřejmě podrobně sledovat, a pokud by se zákaz nějak negativně projevil a počet kamionů delších než 12 metrů se na hranicích Prahy a Středočeského kraje dramaticky zvýšil, okamžitě vyvoláme s Prahou jednání,“ dodal Petrtýl.

Proti zákazu kamionů mezi Spořilovem a Běchovicemi se při jednáních s magistrátem postavilo ministerstvo dopravy a další státní instituce. Zákaz podle nich bude mít negativní vliv na dopravu v celé republice. Zástupci Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) podle schváleného dokumentu uvedli, že případné přijetí tvrdší varianty bude mít zásadní vliv na množství peněz, které Praha v budoucnu z fondu obdrží.

Dolínek chce automatické pokuty

Podle Dolínka ale SFDI Praze příliš peněz nedává už teď. „Moc nám toho nedávají, tak nám toho moc nemohou vzít,“ uvedl. Dodal, že i když ministerstvo dopravy je proti záměru, Praha vychází ze strategických dokumentů, které požadují snížení tranzitní dopravy v metropoli kvůli znečištění ovzduší. Podobně hovoří doporučení Evropské unie.

Dnešní rozhodnutí rady rovněž zavazuje příslušný magistrátní odbor, aby vypracoval analýzu dalších možných řešení dopravní situace na jihovýchodě Prahy. Dolínek zároveň chce zlepšit kontrolu dodržování předpisů ze strany řidičů kamionů. V budoucnu by mohli být automaticky pokutování s pomocí kamerového systému. Ten bude sloužit i pro kontrolu výjimek, které budou moci řidičům udělovat městské části.

