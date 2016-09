František Čuňas Stárek: Budu se prát za svobodu

Jak vznikla vaše přezdívka Čuňas?

To vám klidně prozradím. Vznikla zhruba v 60. letech, kdy jsem ještě na základní škole manažeroval třídní kapelu. Tehdy hudební aparatura bylo něco absolutně nedostižného. Důležité bylo hlavně ze španělských kytar dostat elektrický zvuk, na což se museli kupovat speciální snímače. Já jako manager jsem měl za úkol shánět peníze, takže ve výsledku jsem byl na všech stranách zadlužen. A v tu chvíli přišla do kin francouzská veselohra Výhodná koupě, ve které jeden legrační človíček myje okna autům u benzínové pumpy. V jedné scéně přijede k pumpě americký bourák a nechá si umýt okna. Umývač se nakloní k řidiči a zvolá: „Perignone, to jsi ty? No ty si žiješ. Ty už si mě nepamatuješ, já jsem tvůj kamarád z vojny Čuňas. No ty si žiješ, půjč mi padesátku.“ A už jsem to měl.

Jaké zkušenosti z disentu nebo z vězení lze využít v dnešní politice?

Jednoznačně odolnost a rezistenci vůči prostředí, aby člověk zůstal sám sebou a udržel si svoji entitu.

Jaké je podle vás hlavní téma podzimních senátních voleb?

Pro mě je hlavním tématem úbytek svobody. V posledních dvou letech mám pocit, že vektor svobody, se nachýlil silně dolů. Na všech opatřeních, která vláda a obecní úřady zastupitelstva přijímají, vidíme, že svobody ubývá. Je napadena svoboda internetu, svoboda obydlí, stále vznikají nové a nové registry. Někdy to může být z bohulibých důvodů, ale samo to prolomení je nebezpečné. Odtud už je jenom krůček k narušení svobod jiných. A jak je jednou svoboda byť i částečně prolomena, tak ta hranice už je pohyblivá.

Nebude to na úkor naší bezpečnosti?

Bezpečnost je jedno z dalších výrazných témat. Já jsem pracoval 17 let v Bezpečnostní informační službě, takže vím přesně, o čem to je. Bezpečnost je dnes hlavním tématem Evropské unie, jejíž jsme součástí. Obavy lze mít z masy uprchlíků, kterou nasálo Německo. Tito uprchlíci budou selektováni a v návaznosti na to pak rozděleni dle kvót do ostatních zemí EU. Momentálně se o kvótách moc nemluví, ale když slyším kancléřku Merkelovou, tak je jasné, že ještě přijdou na řadu.

A váš názor na kvóty?

Já jsem zásadně proti kvótám. Jaký by byl život i pro imigranty, kteří budou přiděleni do prostředí, kde cítí, že jsou nežádoucí? A pro mě ještě důležitější aspekt, že oni sami se také integrovat nechtějí. Jestli bych tento exodus srovnal s odchodem lidí do Spojených států amerických, tak tam se šlo za americkým snem. Pracovat a vydělat peníze. Žít americký sen. Ale evropský sen vypadá jinak. Imigranti přijdou do hostitelské země, využijí sociálních výhod, usadí se někde u Molenbeeku, kde zavedou právo šaría a budou si žít podle svého. Tyto praktiky jsou ale podle mého názoru v rozporu s územní celistvostí Evropy. Důsledkem pak je vznik exteritoriálních území muslimského státu.

A co humanitární aspekty?

Myslím si, že je nutné, aby Evropa právě z humanitárních důvodů ohroženým civilistům poskytovala pomoc v místě konfliktu. Ostatně i loňský exodus nastal právě v době, kdy OSN došly peníze na potraviny v utečeneckých táborech v Turecku. Turecko poté potravinovou pomoc zajišťovalo samo, ale asi v odlišné kvalitě a množství, proto pravděpodobně nastal pozdější exodus. Druhým důležitým argumentem je fakt, že z místa konfliktu neodcházejí ti nejpotřebnější. Odchází střední třída, která má našetřené peníze na zaplacení převaděčům. Ti, kteří jsou na tom nejhůř, se krčí ve sklepě v Aleppu. A na ty my musíme nejvíc myslet.

Senát není brán jako pozice, ze které lze něčeho dosáhnout…

Myslím si, že senátor je ten, který je nejkratší cestou mezi lidmi a vrcholnou politikou, protože komunální politici do vrcholné politiky nedosáhnou, dolní sněmovna zase funguje přes stranické sekretariáty, ale senátor je ta nejbližší spojnice. Nemá řešit municipální problémy, ale na druhou stranu se jim nemůže vyhnout, protože přichází od těch lidí.

Jaké oblasti se zde chcete věnovat, do jakého výboru senátu chcete kandidovat?

Jak už jsem naznačil, mojí parketou je bezpečnost. Bezpečností jsem se zabýval mnoho posledních let, takže určitě Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost. V rámci mého působení v Bezpečnostní informační službě mi prezident Havel udělil medaili za zásluhy, takže jsem tam asi nepracoval špatně a chtěl bych v tom pokračovat.

Z kterého protikandidáta máte největší obavy?

Na to neumím odpovědět. Já se zabývám tím, co chci říct já. Protikandidáty nehlídám. Ale určitě lze říct, že se na Praze 6 vyprofilovala silná čtyřka: Bělohradský, Harapes, Růžička a já. Každý ať volí, jak chce. Volíte vítače? Pokud ne, tak tím je vyřazen Bělohradský a Růžička. Jste volič Babiše? Pokud ne, tak je mimo hru Harapes. Vítejte mezi mými voliči.

A proč by měli dát voliči přednost zrovna vám?

Já se hlavně snažím, aby volba byla svobodná. Svým potencionálním voličům říkám: pokud vám bude připadat, že naše názory konvenují, tak mě zvolte. Pokud ne, tak mě nevolte.

Máte v plánu v senátu prosadit nějaký konkrétní návrh zákona?

Ano, to mám. Nedávno spadl ze stolu zákon o tom, že bychom měli dávat 2% HDP na obranu. A to je podle mě důležitý zákon, který bych chtěl znovu zvednout a podporovat. Nemůžeme v EU žít jako bezpečnostní černí pasažéři. Navíc bezpečnost je podmínkou mnoha dalších oblastí. Pokud nebudeme v bezpečí, tak se nebude moct rozvíjet ani kultura, ani zdravotnictví, ani školství. Naše bezpečnost je něco, co musíme nutně zabezpečit. Navíc neplnit závazky směrem k našim spojencům je nedůstojné.

To máte na mysli závazky k NATO?

Přesně tak, neplnění našich závazků v severoamerické alianci je neomluvitelné. A urovnání našich dluhů je prioritou. Další oblastí je bezpečnost na ulici, která se týká tajných služeb, policie a tak dále.

Který z kandidátů za ostatní pražské části je Vám nejsympatičtější a proč?

Logicky budu spolupracovat hlavně s kandidáty za ODS.

Kandidujete za Prahu 6. Jak byste z pozice senátora chtěl této měststké části pomoci?

Osobně mám již na svém kontě první úspěch. Poukázal jsem na skutečnost, že v Břevnově už rok stojí vrak auta. Výsledkem je, že byl vrak předevčírem odtažen. To považuji za velký úspěch své kampaně.

Jak chcete ještě jinak podpořit Prahu 6?

Výrazným problémem je doprava. Není to způsobené pouze momentálním uzavřením Korunovační ulice, ale chybí tady most na druhou stranu řeky. Proto teď všichni používají tunel Blanka jako nejsevernější průnik přes Vltavu.

Takže stavba mostu by odvedla auta z Vítězného náměstí?

Samozřejmě, protože pro obyvatele z Roztok, Suchdola, Kralup, atd. je to jediná možnost, jak překonat Vltavu. Dokončení Pražského okruhu je prioritou. V současné době je to hlavní problém a nejen Prahy 6. Pražský magistrát by tento svůj dluh měl urychleně řešit.

Co podle Vás dělá město městem? Proč se centrum Prahy vylidňuje?

Jednoznačně komunita občanů. Důležité je, aby se v Praze dalo dobře žít. Lidé se musí ve městě cítit dobře a ztotožnit se s ním. A to s ulicemi plnými aut a jejich výfuků jde těžko. Ale myslím si, že se to v současné době láme a komunitních aktivit přibývá. Příkladem může být Břevnov. Lidé se tu znají a organizují různé společné akce. Není to pouze noclehárna.

Podporujete cyklodopravu v Praze a jezdíte sám na kole?

Na kole jezdím rád, ale ne v Praze. Hlavní město je příliš členité a není pro kola vhodné.

Jaký máte názor na řešení automobilové dopravy v Praze?

Musí tu být samozřejmě kontinuita. Jedna věc je zmíněný Pražský okruh, aby mohly automobily hlavní město objet a neprojížděly jím. A druhá věc je, aby byly u nějakého důležitého uzlu, s největší pravděpodobností metra, zřízena odstavná parkoviště. S nynějšími parkovacími zónami na Praze 6 nejsem úplně spokojen, nicméně přinesly velkou změnu a to, že Praha 6 již není parkovištěm pro Středočechy.

A kam se přesunuli?

To nevím.

Praha 6 neuvažovala nad zřízením odstavného parkoviště třeba v blízkosti metra?

To je jedna z věcí, která mi na zónách vadí. Podle mě to bylo řešení šité horkou jehlou. Žádné větší parkoviště tady není.

Kdo byl podle Vás poslední dobrý primátor a proč?

Jarda Kořán, protože to je můj kamarád.

Jak vede radnici primátorka Krnáčová?

Ona jí vede? Možná, že má zkušenosti z Petržalky, ale tady v Praze toho moc nepředvedla.

Máte tip na nového prezidenta?

Mně by se líbil jako prezident Petr Robejšek.

Váš názor na toho současného?

To nechtějte slyšet.

Co si myslíte o přímé volbě prezidenta?

Přímá volba prezidenta by byla příhodná, pokud by prezident hned nezačal za státní peníze dělat kampaň na druhé volební období. To ukazuje, že pokud se dostane populista k moci, tak už se jí nechce vzdát.

Jsou ženy v politice lepší než muži?

Pro mě jsou dobří politici muži i ženy a špatní politici muži i ženy.

A proč jich je tak málo hlavně na vyšší úrovni?

Tak se jich zeptejte. Já s ženami žádný problém nemám.

