Dvořákovo nábřeží čeká revitalizace. Opravy začnou v roce 2018

„Cílem je navrátit tuto část břehů Vltavy zpět mezi místa, která volíme nejen jako příjemnou a bezpečnou cestu do práce, ale která jsou atraktivní i pro trávení volných chvil,“ uvedla náměstkyně primátorky pro územní rozvoj Petra Kolínská (SZ). Koncepční studie slouží jako podklad pro podrobnější projektovou dokumentaci.

Dvořákovo nábřeží v letech 2002 a 2013 poničila velká voda a nechala za sebou poškozenou vozovku, která ve špatném stavu zůstala i následující roky. Praha se ji chystá opravit a souběžně s tím obnoví i chodníky a přilehlá veřejná prostranství.

Dvořákovo nábřeží obrazem:

Nábřeží by mělo nově nabídnout lepší podmínky pro pěší. Přibude vyznačený jízdní pruh pro cyklisty, a další změny, které lépe propojí páteřní nábřežní cyklotrasu s bočními cyklotrasami, odbočujícími směrem dovnitř města. Na nábřežní komunikaci dojde k rozšíření jízdních pruhů a jejich počet se o jeden sníží. „Touto změnou ovšem nedojde ke snížení kapacity v tomto úseku. Tu určují především krajní křižovatky, kterých se změny tolik nedotýkají,“ vysvětlil Ondřej Boháč pověřený řízením Institutu plánování a rozvoje Prahy (IPR Praha), kde studie vznikala. Komplexní obnovy a doplnění se dočká i stromořadí. Největší navrženou změnou je výměna poměrně choulostivých lip za odolnější druhy javorů.

„Vedle opravy vozovky se v lokalitě chystá i několik další záměrů, jako je vybudování podzemních garáží pod nábřežím, obnova stromořadí či oživení náplavky,“ uvedl Boháč. IPR chtěl revitalizaci sladit s otevřením zahrad Anežského kláštera.

Část Dvořákova nábřeží, které se říká Na Františku, leží mezi Čechovým a Štefánikovým mostem. Lokalita je dlouhá zhruba 750 metrů. Oblast, které se studie věnuje, je podle institutu specifická tím, že v ní žije jen velmi málo stálých obyvatel. Původní zástavbu nahradily budovy veřejných institucí. Do jednání se tak podle institutu zapojili například také zástupci Národní galerie, nemocnice Na Františku nebo Základní školy Curie a hotelů President a InterContinental. „Proběhlo několik kulatých stolů, kde jsme hledali společnou vizi, jak to má Na Františku vypadat,“ řekl Boháč. Na přípravě studie se podíleli také občané, a to buď na místě, nebo díky internetovému dotazníku.

