Bez Prahy by český HDP na obyvatele klesl o 14,2 procenta, tvrdí studie

Kdyby Česká republika přišla o Prahu, klesl by v zemi hrubý domácí produkt na obyvatele o 14,2 procenta. Vyplývá to alespoň ze studie Institutu německého hospodářství (IW). Ještě výrazněji by se ztráta hlavního města podepsala na HDP na obyvatele v Řecku, na Slovensku nebo ve Francii. V Německu by naopak bez Berlína HDP stouplo.