Armádní muzeum na Vítkově zavře až do roku 2020. Začne rekonstrukce za 600 milionů

Komplex budov na úpatí Vítkova byl postaven na konci 20. let minulého století. Vojenský historický ústav už několik let upozorňuje na nezbytnost oprav. Původně se počítalo s tím, že by opravené muzeum mohlo být otevřeno už v roce 2014 při stém výročí začátku první světové války. Plány byly ale odsouvány až do letošního roku.

Při rekonstrukci budou zásadně rozšířeny výstavní prostory. Vedle současných dvou pater s expozicemi budou zpřístupněny i rozsáhlé prostory v podzemí, v bývalých depozitářích a místech někdejší knihovny. Nádvoří muzea pak má být zastřešeno. Vojenský historický ústav, pod který žižkovské muzeum spadá, tak podle mluvčího Vojenského historického ústavu Andreje Halady získá pro své bohaté sbírky skutečně velkorysý a moderní prostor.

Po plánovaném znovuotevření v roce 2020 mají být expozice věnovány minulosti vojenství s důrazem na český prostor od nejstarších dob až po současnost. Zastoupeny budou všechny klíčové etapy historie. Stávající hlavní expozice byly věnovány pouze období od roku 1914 do roku 1945.

Tento týden je tak na dlouhou dobu poslední možností, kdy ještě mohou lidé muzeum navštívit. Je otevřeno až do neděle, včetně obou státních svátků. Otevírací doba je od 10:00 do 18:00, vstup je zdarma. „V muzeu je nyní otevřeno přízemí s expozicí věnovanou první světové válce a vzniku Československa v roce 1918. Dále je přístupná výstava V zákopech první světové války. Otevřena je také expozice V ulicích Protektorátu Böhmen und Mähren,“ uvedl mluvčí Halada.

Posláním Vojenského historického ústavu je shromažďovat písemné i hmotné památky k dějinám československé a české armády a vojenství. Exponáty vystavuje, zároveň k dějinám vojenství vydává historické práce. Kromě muzea na Žižkově vystavuje v Leteckém muzeu Kbely a Vojenském technickém muzeu Lešany, kde má zároveň rozsáhlé depozitáře.

