Aktivisté musí centrum Klinika na pražském Žižkově vyklidit, rozhodl soud

Podle soudu je rozhodující smlouva o výpůjčce, kterou aktivisté se státem uzavřeli. „Doba určitá sjednaná na jeden rok uplynula, tím skončil smluvní stav a žalovaná užívá nemovitost bez právního důvodu,“ uvedla soudkyně zpravodajka Renata Hertlová. Smlouva o výpůjčce vypršela loni v březnu.

Ve smlouvě je podle soudkyně sice nastíněna možnost prodloužení, povinnost z ní ale žádná nevyplývá. „Bylo jen a jen na vůli žalobce, zda se smluvní vztah se žalovanou prodlouží,“ dodala Hertlová.

Správa železniční a dopravní cesty, která získala objekt od státu loni v říjnu, se žalobou domáhala vyklizení centra. Do objektu chce po opravách přestěhovat část svých zaměstnanců. Aktivisté se bránili tím, že požadavek je v rozporu s dobrými mravy. Podle právního zástupce Virtové Pavla Uhla se ale soudy otázkou dobrých mravů vůbec nezabývaly.

Aktivisté: Stát se chová nehospodárně

„My si myslíme, že stát nakládá nehospodárně se svým majetkem, myslíme, že to dělá i v případě Kliniky,“ řekla Virtová po skončení jednání. Objekt podle ní pět let chátral a byl nepoužívaný. „Poté nám (stát) na rok zlegalizoval pobyt, choval se hospodárně a teď nám opět brání v tom, aby se s tím majetkem smysluplně nakládalo,“ dodala.

Ohledně dalšího postupu zatím jasno nemá, centrum by však podle ní mohlo na Žižkově v činnosti pokračovat. „Nevidíme důvod, proč by nás tam (SŽDC) nemohla nechat po dobu rekonstrukce, případně proč by nemohla z té rekonstrukce ustoupit,“ řekla aktivistka.

Objekt původně vlastnil Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).

Klinika v Jeseniově ulici pořádá přednášky, koncerty, dílny či jazykové kurzy, zaměřuje se také na pomoc migrantům. V minulosti se stala terčem útoku žhářů zřejmě ze strany extremistů, policie však případ odložila kvůli důkazní nouzi. V objektu byla také několikrát nahlášena výbušnina, nikdy se žádná nenašla.

