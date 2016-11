Zvyšte výdaje, snižte daně a podpoříte růst, vyzývá vlády OECD

Výzva OECD může podpořit plány rostoucího počtu vlád, uvedla agentura Reuters. Zejména nově zvolený americký prezident Donald Trump plánuje podpořit ekonomiku novými výdaji a snížením daní. Snížit daně firmám plánuje i Británie a slibují to přední prezidentští kandidáti ve Francii. Výrazné zmírnění daní chystá i Maďarsko, které chce sazbu daně z firemních zisků srazit na nejnižší úroveň v celé Evropské unii.

Díky nízkým úrokovým sazbám mají vlády skvělou příležitost k levnému financování investic. Zvyšování rozpočtových deficitů kvůli nárůstu investic a snižování daní by přitom mělo podpořit ekonomickou produkci více, než se zvýší zadluženost, uvedla OECD. V konečném důsledku by to podle ekonomů organizace mohlo snížit dluh v poměru k výkonu ekonomiky, a to bez negativních dopadů na ekonomiku, které provázely snahy o snižování dluhů pomocí úspor.

OECD odhaduje, že zvýšení rozpočtového deficitu o půl procenta hrubého domácího produktu (HDP) v zájmu financování investic by mohlo posílit ekonomický výkon ve 35 zemích organizace v prvním roce v průměru o 0,4-0,6 procenta.

OECD proto doporučuje vládám, aby se přestaly fixovat na výši dluhu. „Když uvažujeme, proč se tolik zemí zdráhá využít fiskálních iniciativ, je to kvůli poměru dluhu k HDP a jejich obavám z toho, že si nebudou schopny půjčovat,“ řekla hlavní ekonomka OECD Catherine Mannová. „Výpůjčkami při velmi nízkých úrocích a investováním do správných věcí ale mohou podpořit tempo ekonomického růstu,“ dodala Mannová.

Podle OECD je klíčové, aby dodatečné veřejné výdaje šly do oblastí, které zvyšují produktivitu, jako je například výstavba infrastruktury, vzdělání nebo výzkum. Snižování daní by nemělo být plošné, ale mělo by se zaměřit na daně, které podkopávají růst.