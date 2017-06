Zvýšení mezd řidičů je v ohrožení. Asociace krajů podle Sobotky nedodala podklady

Nyní Sobotka čeká na zkompletování podkladů od Asociace krajů. „Zatím ještě Asociace krajů nedodala všechny potřebné podklady pro to, abych mohl vládě předložit návrh na rozdělení finanční částky 420 milionů korun ve prospěch krajů. Byl bych velice rád, kdyby asociace co nejdříve dodala podklady, abychom tu věc mohli ještě do vládních prázdnin na jednání vlády vyřešit,“ řekl Sobotka bez upřesnění, o jaké podklady jde.

Devátého června se k situaci vyjádřila předsedkyně Rady Asociace krajů Jana Vildumetzová (ANO). „My jsme 15. května poslali panu premiérovi dodatky ke smlouvám s těmi jednotlivými dopravci a do současné chvíle kraje neobdržely žádnou zpětnou vazbu a neobdržely ani korunu,“ řekla Vildumetzová. Aktuální stanovisko asociace ČTK zjišťuje.

Asociace krajů původně chtěla na mzdy řidičů od vlády 840 milionů korun. Kraje ale 5. května nakonec souhlasily s částkou 420 milionů korun.

Vláda rozhodla o zvýšení výdělků řidičů autobusů od ledna. Minimální mzdový tarif se zvedl ze 71,60 na 98,10 korun za hodinu, tedy z 12.100 korun na 16.400 korun měsíčně. Za hodinu čekání mezi spoji by se mělo platit 88,30 místo 50 korun. Při rozdělené směně by měl také náležet příplatek deset procent základní hodinové sazby za ztížené podmínky.

