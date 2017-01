Zvrat v Německu: kandidátem na kancléře je Schulz. Gabriel povede diplomacii

O tom, kdo bude za SPD kandidovat na kancléře, se spekulovalo několik měsíců. Vedle Gabriela a Schulze se mluvilo také o primátorovi Hamburku Olafu Scholzovi. V posledních týdnech už média i odborníci víceméně počítali s tím, že se současné kancléřce za CDU/CSU Angele Merkelové postaví nynější vicekancléř a ministr hospodářství Gabriel. I proto je dnešní zpráva nečekaná.

Gabriel dnes podle německých médií spolustraníkům v Berlíně řekl, že kandidovat nebude. Zároveň jako kandidáta navrhl Schulze, který by se podle něj měl stát i šéfem strany. Návrh kandidatury Schulze na kancléře musí ještě formálně schválit vedení strany. Do čela strany by ho pak měl zvolit mimořádný stranický sjezd.

Sedmapadesátiletého politika k rozhodnutí, o němž do poslední chvíle věděl jen on a Schulz, vedly osobní i politické důvody. Už dříve se mluvilo o tom, že Schulz je v průzkumech veřejného mínění oblíbenější než Gabriel, a mohl by tak lépe konkurovat šéfce konzervativní unie Merkelové. „Kdybych teď kandidoval, selhal bych a se mnou SPD,“ řekl Gabriel ke svému rozhodnutí magazínu Stern. Schulz podle něj má výrazně větší šance.

Sigmar Gabriel a Martin Schulz

Svou politickou budoucnost alespoň na příští měsíce vidí Gabriel na ministerstvu zahraničí, kde by měl nahradit Franka-Waltera Steinmeiera, který se v únoru podle všeho stane spolkovým prezidentem. Na resortu hospodářství by Gabriela měla vystřídat jeho dosavadní náměstkyně Brigitte Zypriesová, uvedla agentura DPA s odvoláním na zdroje ze sociální demokracie.

Dovést stranu, která je nyní součástí velké koalice právě s CDU/CSU, k vítězství v zářijových volbách však nebude ani pro Schulze jednoduché. Průzkumy veřejného mínění konzervativní unii dávají zhruba jedenácti- až patnáctiprocentní náskok nad sociálními demokraty, které Gabriel vede od konce roku 2009.

