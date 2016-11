Zřícení letadla s brazilským týmem Chapecoense přežili tři hráči

Jihoamerická konfederace CONMEBOL oznámila, že do odvolání přerušila všechny soutěže, a předseda konfederace Alejandro Domínguez se vydal na místo havárie. Brazilský svaz nyní zvažuje, jaký osud bude mít tamní liga, která má před sebou závěrečné kolo.

Klub Chapecoense z města Chapecó cestoval do kolumbijského Medellínu na středeční pohárové finále s týmem Atlético Nacional. Krátce před přistáním na mezinárodním letišti letoun ze zatím nezjištěných příčin havaroval. Stalo se tak v noci v těžko přístupné oblasti, práci záchranářů komplikuje vytrvalý déšť.

Z celkem šesti lidí, které se podařilo z trosek vyprostit živé, byl jako první přeživší potvrzen sedmadvacetiletý obránce Alan Ruschel, který má četné zlomeniny včetně pánve. O život bojuje také brankář Jackson Follmann, dalšími zachráněnými by měli být podle zpráv médií obránce Neto, jeden novinář a stevardka. Druhý brankář Danilo, jenž byl šestým přeživším, zraněním po převozu do nemocnice podlehl.

Podle informací španělského listu Sport stejné letadlo před necelými třemi týdny přepravovalo argentinskou fotbalovou reprezentaci. Mužstvo s hvězdným útočníkem Lionelem Messim letělo do Brazílie k zápasu kvalifikace o postup na mistrovství světa, který prohrálo 0:3.

Klub Chapecoense byl založen v roce 1973, ještě před sedmi lety působil až ve čtvrté lize. V roce 2013 postoupil do nejvyšší soutěže a letos se nečekaně dostal do finále Jihoamerického poháru, pořádaného konfederací CONMEBOL, jehož vítěz se kvalifikuje do prestižního Poháru osvoboditelů. Zástupci druhého finalisty Atlética Nacional už požádali, aby CONMEBOL udělil titul týmu Chapecoense.

V brazilské lize byl tým Chapecoense na devátém místě a útočil na nejlepší výsledek mezi elitou. V kádru byli s výjimkou jednoho Argentince fotbalisté brazilské národnosti, kapitán Cléber Santana v minulosti hrával za Atlético Madrid.

„Nebyla to pouze parta lidí, která se respektovala z profesionálního hlediska, byla to rodina a přátelé na celý život. Panovala tu skvělá atmosféra, i po porážkách se všichni smáli,“ řekl v emotivním televizním vystoupení prezident klubu Plínio David de Nes Filho. „Když jsme se včera ráno loučili, říkali mi, že si letí splnit náš společný sen. Dnes nad ránem tento sen skončil,“ doplnil Filho, který měl původně cestovat s týmem, ale zdržely ho pracovní povinnosti.

Jaký dopad bude mít noční tragédie na brazilský fotbal, není zatím jasné. V tamní lize zbývalo odehrát poslední kolo. Mistrem už je Palmeiras, není však například rozhodnuto o sestupujících.

Řada klubů, hráčů, trenérů a osobností z fotbalového světa poslala kondolence přes sociální sítě. „Je nemožné věřit tomu, co se stalo. Svět dneska pláče, ale nebe s radostí přijalo šampiony. Moje myšlenky patří rodinám a přátelům všech obětí,“ napsal na instagramu útočník Barcelony Neymar, který v létě dovedl Brazílii jako kapitán k olympijskému zlatu.

Bývalý český reprezentant Tomáš Ujfaluši s jednou z obětí Cléberem Santanou hrával v Atléticu Madrid. „Upřímnou soustrast všem rodinám…velmi smutný den i pro našeho přítele Clébera Santanu,“ vzkázal Ujfaluši přes twitter.