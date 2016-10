Zemědělci se hlásí o kompenzaci za sucho. Požadují 1,26 miliardy

Zemědělci podali celkem 3655 žádostí o náhradu, stát rozhodl o vyplacení více než tří čtvrtin z nich. „Ke včerejšímu dni jsme vyplatili už téměř 1600 žádostí za necelých 150 milionů korun, vše pro podniky do 500 hektarů. Nyní začínáme vydávat rozhodnutí pro větší podniky. Stále platí, že děláme maximum, abychom stihli žádosti vyřídit do konce října,“ uvedl ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Rekordní sucho loni zasáhlo prakticky celou republiku. Problémem bylo hlavně pro pěstitele kukuřice a ovoce, dopad mělo i na pícniny. Naopak obilovinám se dařilo.

Ministerstvo hledá i systémové řešení, jak zemědělce proti rozmarům přírody zajistit. Evropská komise povolila České republice během letošního léta fond těžko pojistitelných rizik. Do něj by přispívali jedna ku jedné zemědělci a stát, v případě nadměrných srážek nebo sucha z něj budou zemědělci čerpat peníze. Maximální rozsah fondu by měl být 14 miliard korun, podpora bude moci fungovat do konce roku 2022. Ministerstvo doufá, že se jej podaří zavést do konce mandátu současné vlády.

Škody za sucho nejsou jediným odškodněním, které ministerstvo řeší. Bude také proplácet kompenzace ovocnářům za jarní mrazy. Stát počítá s tím, že mezi ně přerozdělí 133 milionů korun.

