Zeman zpochybnil smysl Senátu. Lidem na něm prý nezáleží

„Spíše je lidem jedno, zda Senát existuje, či neexistuje, protože kdyby si Senátu více vážili, tak bude ta volební účast vyšší. Je mi to líto,“ řekl prezident. Podle něj je volební účast stejně jako potřeba Senátu téma k řešení. Nelze jen kritizovat, ale musí se hledat řešení, míní.

Zeman připomněl, že řešení několikrát navrhoval. Zavedl by povinnou volební účast, jako byla za Masarykovy první republiky. Pokud by lidé k volbám nešli, zaplatili by podle Zemana nějakou nepříliš vysokou, ale ne také úplně malou pokutu, a příště by si to rozmysleli, zda k volbám jít či nejít.

Do Senátu už letos Zeman nepřijde, nevidí důvod. Řekl, že jeho účasti brání senátní usnesení, které mu vyčítalo chování v prezidentské funkci. Podle něj by ho neměl poučovat někdo, kdo má menší důvěru veřejnosti.

V letošních senátních volbách byla nejúspěšnější KDU-ČSL, která vyhrála v devíti z 27 obvodů. Podle prezidenta měli výhodu v tom, že za lidovce kandidovali osvědčení komunální politici, k vítězství jim poblahopřál.

Pro zbývající dvě vládní strany - ČSSD a ANO - skončily volby nezdarem. ANO získalo stejně jako STAN a ODS tři mandáty, sociální demokraté dokázali zvítězit jen ve dvou obvodech stejně jako TOP 09 a Severočeši.cz. Zastoupení KSČM v Senátu zůstane jednočlenné.

Přečtěte si:

Visegrádská čtyřka podle Zemana plní své poslání

Ovčáček: Za zpoždění letu mohou dispečeři. Ti vinu odmítají