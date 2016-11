Zeman volal Trumpové. Lepší velvyslankyni USA poslat nemohou, řekl

Trumpová, rozená Zelníčková, která pochází ze Zlína, v rozhovoru s listem The New York Post řekla, že navrhne, aby byla velvyslankyní v České republice. Zároveň uvedla, že má pro funkci dobré předpoklady, neboť čeština je její mateřský jazyk a v zemi je známá, a to nejen díky příjmení Trumpová.

Zeman se s ní podle Ovčáčka telefonicky spojil ve čtyři hodiny odpoledne a poděkoval jí za odvahu, kterou projevila zájmem stát se velvyslankyní USA v České republice. „Udělalo mi to velkou radost,“ řekl Zeman Trumpové. Dodal, že ji rád přivítá na Pražském hradě a v Lánech. Těší se na to, až ji seznámí se svou manželkou, která se také jmenuje Ivana. „Lepší velvyslankyni USA do Prahy poslat nemohou,“ poznamenal prezident.

Trumpová se za vítěze amerických prezidentských voleb provdala v roce 1977, tehdy to pro ni bylo druhé manželství a pro Trumpa první. Rozvedli se v roce 1992 a o rok později si Trump vzal Marlu Maplesovou, se kterou se po šesti letech rovněž rozvedl. Jeho současná žena a budoucí první dáma USA je Melania původem ze Slovinska.

Sedmašedesátiletá Trumpová byla vdaná čtyřikrát, naposledy za italského modela. S Trumpem má tři děti - Donalda, Ivanku a Erica.

