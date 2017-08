Zeman v bulváru zpochybňoval nestrannost policie

Zeman poznamenal, že chce věřit, že to není Chovanec, kdo za načasováním podání žádosti před volbami stojí, ale „nějaká nižší šarže“. Řekl, že šéfa policie Tuhého si velmi váží a že situaci nezvládli někteří jeho podřízení. Podotkl, že když je někdo neschopný, je potřeba ho vyměnit.

Chovanec v pátek na Zemanovo obvinění policie reagoval slovy, že Zeman se při pochybnostech může obrátit na Bezpečnostní informační službu (BIS) nebo požádat o svolání Bezpečnostní rady státu. Prezident dnes řekl, že nevidí důvod, proč by to dělal.

Relevantní důkazy i pravověrné babišovce možná proberou ze sna:

Faltýnek a Babiš čelí trestnímu oznámení v souvislosti s Farmou Čapí hnízdo od sklonku roku 2015. Firma patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. Poté změnila formu vlastnictví, a nebylo tak možné dohledat jejího majitele. Díky změně dosáhla na padesátimilionovou evropskou dotaci. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se vrátila mezi firmy Agrofertu.

Babiš na loňské mimořádné schůzi Sněmovny svolané z popudu opozice řekl, že v době získání dotace vlastnily farmu jeho dvě dospělé děti a bratr jeho partnerky. Faltýnek v Agrofertu od roku 2001 pracoval v manažerských funkcích. V rozhodné době byl místopředsedou představenstva holdingové firmy ZZN Pelhřimov, která farmu ovládala.

