Zeman řešil s Chovancem finanční policii. Čapímu hnízdu se věnovali jen pár minut

„Panu prezidentovi jsme osvětlili, že nemáme šanci o Čapím hnízdě vědět nic jiného, než ví on sám z médií,“ řekl Chovanec. Zeman dříve postup policie v kauze zpochybnil. Schůzka trvala více než dvě hodiny. Ministr uvedl, že kauze Čapí hnízdo, v níž figuruje vedle Babiše také první místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek, se s prezidentem věnovali jen několik minut.

Ve zbylém čase se podle Chovance diskuse týkala fungování finanční policie. „Pokoušeli jsem se dobrat toho, jak funguje trestní řízení v České republice,“ prohlásil. „Debata se točila kolem toho, jak toto oddělení řeší závažnou trestnou činnost,“ dodal.

Zeman již o Čapím hnízdě mluvil Babišem nebo s ministrem spravedlnosti Robertem Pelikánem (ANO). Koncem srpna prezident prohlásil, že chce věřit tomu, že za žádostí o vydání představitelů ANO k trestnímu stíhání není Chovanec. Prezident také uvedl, že kauza mohla být policejní provokací. Proti tomu se ohradili policejní prezident Tuhý i nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman.

Chovanec dnes poznamenal, že stejně jako prezident má o případu informace pouze z médií. Ty jsou podle něj často protichůdné. „Objevuje se spousta polopravd a věcí, které si oponují,“ řekl. Debata o případu je podle něj zbytečná, protože jediný, kdo o něm má informace, jsou osoby, které jsou zapojeny do vyšetřování.

Podle webu Neovlivní.cz začíná policie v těchto dnech rozesílat obvinění jednotlivým aktérům kauzy farmy Čapí hnízdo. Kolika osobám bylo obvinění odesláno, není oficiálně známo. „Toto bych ještě nekomentovala,“ řekla mluvčí pražských žalobců Štěpánka Zenklová.

V případu jde o padesátimilionovou dotaci na stavbu Čapího hnízda. Farma patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. Poté změnila formu vlastnictví, a nebylo tak možné dohledat jejího majitele. Díky změně získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Loni Babiš ve Sněmovně řekl, že v té době vlastnily farmu jeho dvě dospělé děti a bratr jeho partnerky, nynější manželky Moniky Babišové. Po několika letech, kdy farma dodržovala dotační podmínku, se vrátila do skupiny Agrofert. Skupinu Babiš letos převedl kvůli novele zákona o střetu zájmů do svěřenského fondu.

Chovanec přinesl originální dort

I já jsem se přidal k narozeninovým gratulantům, aneb s panem prezidentem jsme se dnes přeci jen nakonec bavili i o „čapím hnízdě“ ☺. pic.twitter.com/SqEOHWUA4s — Milan Chovanec (@Milan_Chovanec) 26. září 2017

Náměstkyně jihlavského primátora a někdejší manažerka Čapího hnízda Jana Mayerová (ANO) dnes řekla, že obvinění od policie kvůli farmě Čapí hnízdo nedostala. „Ale předpokládám, že každým dnem dorazí, pokud to policie začala rozesílat,“ uvedla. Jak v srpnu uvedl web iRozhlas.cz., Mayerová jako o spornou dotaci požádala.

Mayerová dnes uvedla, že se starala o administraci dotace pro farmu, ale v době jejího převodu pod Agrofert už tam nebyla. Vyšetřování považuje za vykonstruovanou záležitost. „Dodnes jsem přesvědčená, že jsme v ničem nepochybili,“ řekla. Podle Mayerové nevyšel podnikatelský předpoklad u velkého množství dotovaných projektů a není slyšet o tom, že by u nich byl někdo trestně stíhán.

