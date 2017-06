Zeman nepřímo označil premiéra za svini

Kdyby mohl prezident Miloš Zeman známkovat členy současné koaliční vlády, jedničku by od něj dostala ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová (ANO). Naopak lidovečtí ministři kultury Daniel Herman a zemědělství Marian Jurečka by u hlavy státu propadli. Zeman ve čtvrtek v pořadu Týden s prezidentem na TV Barrandov také znovu kritizoval premiéra Bohuslava Sobotku (ČSSD) za to, že odvolal ministra financí a šéfa ANO Andreje Babiše.