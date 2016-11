Zeman dnes jmenuje nové ministry ČSSD Chvojku a Ludvíka

Sobotka změny v kabinetu odůvodnil tím, že by vláda měla být dynamičtější. Ministři byli podle něj unavení. Ke změnám vyzval premiér i koaliční partnery, předsedové ANO i KDU-ČSL ale střídání v čele svých resortů odmítli. Předseda vlády si poté začal zvát ministry jednotlivě do Strakovy akademie, kde s nimi bilancuje jejich dosavadní působení a plánuje úkoly do zbytku volebního období.

Hlava státu dvojici ministrů jmenuje dnes v 11 hodin, premiér pak oba nové šéfy resortů uvede do úřadů. Ředitele nemocnice v Motole Miloslava Ludvíka nejprve doprovodí na ministerstvo zdravotnictví, s poslancem Chvojkou, který se bude vedle lidských práv zabývat i legislativou, zamíří na Úřad vlády.