Zavedení kontroly hranic může trvat pět hodin, ukázalo cvičení

Při cvičení podél slovenských hranic byl na základě fiktivního rozhodnutí vlády vyhlášen první, nejpřísnější stupeň kontrol. Střeženo bylo víc než 250 kilometrů zelené hranice a také 16 hraničních přechodů. Do akce se zapojilo 300 policistů, 140 vojáků a 30 celníků.

Podle policejního prezidenta Tomáše Tuhého si bezpečnostní složky chtěly vyzkoušet koordinaci a vzájemnou komunikaci při zavedení hraničních kontrol. Hlídky se pohybovaly i mimo hraniční přechody na zelené hranici. „Dnešní cvičení ukázalo, že jsme schopni našim úkolům dostát a k tomu je účinně koordinovat s dalšími bezpečnostními sbory a armádou,“ uvedl Tuhý. Při cvičení policisté zadrželi dva lidi, kteří byli v celostátním pátrání, a jednoho člověka, který řídil navzdory zákazu.

Cvičení mělo také druhou část, která se týkala jen policie. Zavedla namátkové kontroly na 11 hraničních přechodech, v jejichž blízkosti se nacházejí uprchlická zařízení. Policisté si chtěli vyzkoušet situaci, že by se běženci chtěli masově přesunout do Česka. O možnosti, že by se neúspěšní žadatelé o azyl v Německu mohli pokusit odejít do okolních zemí, mluvil na konci července ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD). „Opatření nepotvrdilo zvýšený tok žadatelů o azyl z německých a rakouských azylových zařízení na území České republiky,“ uvedl Bocán

České ozbrojené složky v loňském a letošním roce nacvičovaly ochranu hranic několikrát. Na hranicích s Rakouskem simulovaly situaci příchodu většího množství uprchlíků. Zaměřily se na kontroly běženců a fungování registračních míst. Vojáci také prověřovali dojezdové časy k hranicím pro případ nenadálé krize.

Podle Tuhého by se podobné cvičení mělo ještě letos uskutečnit podél hranic s Německem. V příštím roce je v plánu u hranic s Polskem, kde se zatím jako u jediného ze sousedních států nekonalo. „Přestože vnímáme pokles nelegální migrace o 40 procent, je potřeba se na různé rizikové situace připravovat,“ dodal Tuhý. Česká policie zavedla kvůli migrační krizi namátkové kontroly na hranicích v polovině loňského června. K dnešku při nich zadržela přes 3700 migrantů, drtivou většinu z nich ještě v loňském roce.

