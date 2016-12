Zaorálek: Česko znovu odmítne přerozdělování migrantů, podpoří princip solidarity

„Nemají být posuzovány jen podle toho, kolik přijmou uprchlíků,“ řekl senátorům Zaorálek při projednávání české pozice pro čtvrteční a páteční zasedání Evropské rady v Bruselu. Ministr, který v Senátu zastupoval premiéra Bohuslava Sobotku, také podotkl, že dohoda na společném azylovém systému není snadná.

Evropští lídři budou podle Zaorálka také posuzovat spolupráci s třetími státy ohledně migrace. Konkrétně by měli mluvit o dohodách, které by omezily odchod lidí z těchto států. „Jsou v běhu, uzavírají se,“ poznamenal ministr a jmenoval Etiopii, Senegal, Libyi a Jordánsko. Ke státům, s nimiž EU tyto dohody nemá, ale byly by nejvíce potřebné, Zaorálek zařadil Niger a Mali.

Česko bude podporovat podle něho naplňování této dohody s Tureckem z letošního března, což Senát podpořil. Zaorálek byl v Turecku v uplynulých dnech. „Jednoznačně musím říci, že debata o spolupráci s EU byla velmi racionální, nezaznívaly žádné zvláštní požadavky, jen že evropské země by měly více spolupracovat v boji s terorismem,“ řekl.

Tématem summitu by měla být rovněž obrana unie. Zaorálek uvedl, že je nutné posílit schopnosti EU, což je podle něho něco jiného než teritoriální ochrana NATO. Evropští lídři by mohli probírat situaci v Sýrii, kde, jak uvedl Zaorálek, dosahuje humanitární katastrofa velkých rozměrů. Podotkl, že ani pád Halabu (Aleppa) nebude znamenat konec tamní války.

