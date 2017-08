Žalobce Zeman může k výslechu. Pelikán ho nakonec zbavil mlčenlivosti

„Konečně jsem se dozvěděl, v jakém rozsahu a proč potřebuje (komise) zbavit pana nejvyššího státního zástupce mlčenlivosti, takže jsem do protokolu to učinil, abych to dále neprotahoval,“ uvedl Pelikán. Podle něj byl Zeman zbaven mlčenlivosti „v tom potřebném rozsahu“. Žalobce by mohl být komisí vyslechnut během příštího týdne.

V kauze Čapí hnízdo ujel i Pelikán. Přečtěte si komentář

Ministr původně odmítal Zemana zbavit mlčenlivosti pro výslech před komisí. Zdůvodňoval to tím, že žádost komise nebyla řádně zdůvodněna podle zákona o státním zastupitelství. Předseda komise Martin Plíšek (TOP 09) namítal, že další svědci byli na základě podobných žádostí jinými nadřízenými mlčenlivosti zbaveni a obvinil ministra z obstrukce.

Pelikán uvedl, že si záležitost objasňovali zhruba polovinu času, kterou na komisi strávil. „Mám radost, že jsme si to vysvětlili,“ uvedl. „Díky tomu mám dobrý pocit, že jsem tu nebyl zbytečně,“ dodal s tím, že ohledně sdělených opatření proti úniku informací ze spisů se ho komise na nic neptala. S Pelikánem chtěla komise podle jejího předsedy Martina Plíška (TOP 09) probrat ministrův pohled na kontrolní nástroje ve vztahu k neoprávněnému nakládání s vyšetřovacími spisy a opatření.

